明治安田生命J1リーグ第20節の8試合が8日に行われた。

リーグ戦で9戦負けなしの4位・浦和レッズは、新監督就任後2連勝中のFC東京とホームで対戦。試合開始直後に浦和の酒井宏樹が負傷交代となるアクシデントに見舞われるも、史上10人目となるJ1通算500試合出場を達成した興梠慎三を起点にゴールへと迫る。しかし、両守護神の好守もあり、試合は0-0のまま終了。浦和はメモリアルマッチを白星で飾れず、一方のFC東京も連勝がストップするなど、勝ち点1を分け合う結果となった。

また、首位に立つ“王者”横浜F・マリノスと、その横浜FMを勝ち点「4」差で追走する3位・名古屋グランパスの一戦は、互いに譲らず2-2のドロー決着。両者の勝ち点差は変わらず、前日の試合で勝利を収めた2位のヴィッセル神戸が、1試合未消化の中で横浜FMとの勝ち点差を「3」とした。

その他、5位のセレッソ大阪がロスタイムの失点でサガン鳥栖に敵地で敗戦。勝ち点で並ぶ5位・サンフレッチェ広島と6位・鹿島アントラーズの直接対決も1-1の引き分けに終わり、上位陣に大きな動きは見られなかった。一方、残留を争っている16位・柏レイソルと18位・湘南ベルマーレの試合は引き分けに終わり、川崎フロンターレに敗れた17位・横浜FCを含めた3チームが勝ち点1差の間にひしめく状況となっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第20節

▼7月7日(金)

アルビレックス新潟 0-1 ヴィッセル神戸

▼7月8日(土)

名古屋グランパス 2-2 横浜F・マリノス

サンフレッチェ広島 1-1 鹿島アントラーズ

浦和レッズ 0-0 FC東京

柏レイソル 1-1 湘南ベルマーレ

川崎フロンターレ 3-0 横浜FC

ガンバ大阪 1-0 京都サンガF.C.

アビスパ福岡 2-1 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 2-1 セレッソ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(43/+21)

2位 神戸(40/+24)

3位 名古屋(39/+11)

4位 浦和(37/+12)

5位 C大阪(32/+5)

6位 鹿島(30/+6)

7位 広島(30/+3)

8位 鳥栖(29/+4)

9位 川崎F(28/+3)

10位 札幌(27/+2)

11位 FC東京(26/-3)

12位 福岡(26/-6)

13位 G大阪(23/-10)

14位 新潟(21/-8)

15位 京都(20/-8)

16位 柏(14/-13)

17位 横浜FC(14/-26)

18位 湘南(13/-17)

◆■第21節の対戦カード

▼7月15日(土)

13:00 札幌 vs 新潟

19:00 横浜FM vs 川崎F

▼7月16日(日)

18:00 広島 vs 横浜FC

19:00 FC東京 vs 鹿島

19:00 湘南 vs 福岡

19:00 京都 vs 名古屋

19:00 G大阪 vs 柏

19:00 C大阪 vs 浦和

19:00 神戸 vs 鳥栖