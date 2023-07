木村拓哉「これ、エグいな！」後輩・トラジャの素晴らしい功績に感嘆

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」(毎週日曜 11:30~11:55)。7月のマンスリーゲストは、2022年10月に世界デビューを果たした7人組グループ「Travis Japan(トラヴィス・ジャパン)」の宮近海斗(みやちか・かいと)さん、中村海人(なかむら・かいと)さん、七五三掛龍也(しめかけ・りゅうや)さんです。7月2日(日)の放送では、これまでの経歴を振り返りました。木村の事務所の後輩でもあるTravis Japan。2022年3月にアメリカ・ロサンゼルスに留学し、武者修行・共同生活を送ることを発表。約7ヵ月にわたりダンスと語学力のスキルアップに励み、世界的なダンス大会「World of Dance Championship Series2022(ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ2022)」に出場。さらに人気オーディション番組「America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)」にも出演し、持ち歌である「夢のHollywood」の英語バージョンを披露。シンクロダンスに華麗なアクロバット、アカペラを交えたパフォーマンスで観客を魅了しました。会場のスタンディングオベーションを浴び、セミファイナルに進出するという快挙を成し遂げた7人。このオーディションが話題となり、過去にはビートルズなどが所属していたアメリカの名門レーベル「Capitol Records(キャピトル・レコード)」担当者の目に留まり、電撃契約。同年10月にデジタルシングル「JUST DANCE!」でジャニーズ初の全世界デビューを果たしました。後輩たちの素晴らしい功績に木村は「これ、エグいな!」と声をあげます。そして、「『JUST DANCE!』での世界配信デビューは、メンバーももちろんだけど、10年近く応援してくれたファンの人たちは、相当ヤバかったんじゃない?」と3人に問いかけました。大きくうなずく3人に、木村はさらに「(2012年の)結成から10年という月日を経て全世界デビュー。これは今までにいないもんね」と賞賛の声をかけます。木村の言葉を受け、中村さんは「でも言葉の壁は大きいので、日本に(帰って)来てからも英語で歌う練習はずっとしています。やっぱり向こうのビルボードには早めに入りたいので、英語で歌う練習はずっとしています」と、より大きな壁を越えるために、現在もメンバー全員で切磋琢磨していることを語りました。番組では他にもトラジャ・メンバーの共同生活で感じた苦労や、木村がソロアルバム2作品とオリジナルコンテンツを「Spotify」限定配信スタートしたことについて語る場面もありました。次回7月9日(日)の放送も、引き続きTravis Japanから宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さんをお迎えしてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/