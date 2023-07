adieu（上白石萌歌）「学生の日常をすごく丁寧に描いた作品」自宅から持ってきたとっておきのDVDを紹介

adieu(上白石萌歌)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。7月4日(火)の放送では、昨年のライブを収めたBlu-ray『[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24』が7月26日(水)に発売されることにちなみ、自身がBlu-rayやDVDとして持っているとっておきの映像作品を紹介しました。adieu:生徒(リスナー)のみんなは、Blu-rayとかDVDって持っているかな? 今はサブスクがメインだから、私も家で映画を観るときは大体サブスクなんだけど、特に好きな映画はやっぱり買っちゃうよね。ずっとサブスクにあるってわかっていても、私はすごく“もの”を取っておきたいなって思う派なので、お家にDVDがたくさんあります! なので、今日は実際に私のお家からそのDVDを持ってきました~! 昨日の夜に結構考えたんだけど……(笑)。DVD専用の棚があって、とっておきが多くてたくさん持ってきてしまったんですけど、今日は厳選して3つの作品をみんなに紹介していきたいと思います!これは、女子高校生4人がTHE BLUE HEARTSを文化祭で演奏するために日々練習したり、くだらない話をしたりする作品なんですけど……。(ペ・ドゥナさん演じる)韓国からの留学生が4人組の中に入ってボーカルを担当することになって、まだ日本語もうまくしゃべれないような状況でTHE BLUE HEARTSを練習するんです。日本語を勉強している人の扱う日本語ってすごく綺麗で……。4人並んでバスに乗って通学したり、屋上ではしゃいだり、物を食べているだけで楽しいとか、そういう学生の日常をすごく丁寧に描いた作品です! でも、文化祭のライブシーンは本当にいつ観ても泣けるぐらい感動するので、ありふれた日常だけど、とてもパワフルな作品で、私は大好きです!私は高校生のときにこの作品に出会って、友達と集まって「私たちもバンドやりたかったよね~!」って言いながら観たりして。制服を着ているうちに、この映画を観れてすごく良かったな~って思っています! なので、聴いているみんなは、まだ制服をバリバリ着ているころだと思うので、ぜひこの映画をお友達と放課後にダベりながら観てほしいなと思います!――ここで、パーランマウム「僕の右手」オンエアTHE BLUE HEARTSって、『青い心』じゃないですか? 青い心って韓国語で『パーランマウム』って言うらしくて、それがこの4人組のバンド名なんですけど。そのパーランマウムバージョンのTHE BLUE HEARTSの『僕の右手』です!すごく真っすぐな言葉と跳ねる声がすごく好きで、この曲を聴くだけで高校生のころに自分も戻れるっていうか、高校のときの夏の匂いがする曲だなと思います!adieu:今日は私の好きな映像作品、DVDを持ってきて話をしましたが、やっぱり自分の好きなものって、データじゃなくて“もの”で持っていたいなって思います! 自分の好きなものには触れていたいし、持っていないと不安なんだよね。大人になったときに「これ好きだったな」って思い出せるのも好きだし、それこそ『リンダ リンダ リンダ』は高校生のときから持っているから。そのときを思い出せるってすごくいいなと思うので、みんなもぜひ好きな作品を改めてDVDで買ってみてほしいなと思います!このほかには、スピッツ『ジャンボリー・デラックス LIVE CHRONICLE 1991-2000』、映画『グレムリン』を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/