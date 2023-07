乃木坂46賀喜遥香「絶対最初に見たい(笑)」同期生・田村真佑の1st写真集が超楽しみ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月6日(木)の放送では、同期の田村真佑さんが発売する1st写真集『恋に落ちた瞬間』についてリスナーの質問に答え、楽しみな気持ちを伝えました。遥香先生こんばんは! 遥香先生と大の仲良しの田村真佑先生が、写真集を発売しますね! 僕自身とても待っていたので、決まったときは思わず飛び跳ねてしまいました(笑)。遥香先生は昨年写真集を発売しましたが、何かアドバイスなどはしましたか?賀喜:そうなんですよ! 同期の4期生、田村真佑ちゃんが、8月1日に1st写真集『恋に落ちた瞬間』を出すことが決まりました! ワニブックスさんから出すんですよ~!あのね~……めちゃめちゃかわいいです。先行カットもそうだし、ポストカードも全14種類が発表されているんですけど、全部かわいい!『アドバイスしましたか?』って聞いてくれているんだけど、アドバイスみたいなことはしていなくて。まゆたんが後悔しない作品にしてほしいな、ってすごく思ったから、アドバイスじゃないけど「ここをこうしたいとか、どういうお洋服着たい、どこ行きたいとか、いっぱい言ったら叶えてくれるから言いな!」って言いました。私がそうだったので(笑)。あと、「この写真とこの写真だったら、かっきーはどっちが好き?」とか、「この写真のここどうかな?」とか、まゆたんがいろいろ聞いてくれて。「私はこっちがいいと思うな~」、「この写真のまゆたんのここが好き」ってめっちゃ言いましたね。もうね、そのオフショットっていうか、撮影した写真をまゆたんが見せてくれたんですけど、めっちゃいいですよ! めっちゃいい! 私も超楽しみだし、絶対1番最初に見たい(笑)。ぜひ見てみてください!8月1日発売なので、あと1ヵ月くらいなんですけど……いや~、楽しみ! 絶対かわいいですからね。みなさん! ぜひ、買ってください。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/