「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3」ビジュアル (c)VANGUARD will+Dress Character Design (c)2021-2023 CLAMP・ST illust:Kinema citrus

本日7月8日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。

「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3」

  • テレビ東京系：2023年7月8日（土）より毎週土曜日8:00～
  • BS日テレ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:30～

「レベル1だけどユニークスキルで最強です」

  • TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:00～
  • BS日テレ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～
  • AT-X：2023年7月9日（日）より毎週日曜日21:30～

「ライアー・ライアー」

  • TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:30～
  • サンテレビ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:30～
  • BS朝日：2023年7月9日（日）より毎週日曜日23:00～
  • AT-X：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:30～
  • テレビ北海道：2023年7月12日（水）より毎週水曜日26:05～
  • 新潟テレビ21：2023年7月10日（月）より毎週月曜日23:45～
  • 長崎文化放送：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:18～
  • 秋田朝日放送：2023年7月17日（月）より毎週月曜日25:20～
  • 山形テレビ：2023年7月27日（木）より毎週木曜日25:40～（初回25:30～）
  • 長野朝日放送：2023年7月29日（土）より毎週土曜日26:30～
  • 北陸朝日放送：2023年7月30日（日）より毎週日曜日25:50～（初回26:10～）

「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」

  • テレビ東京系：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～
  • テレビ静岡：2023年7月9日（日）より毎週日曜日5:30～
  • 新潟放送：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:30～（初回25:45～）
  • 広島テレビ：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:29～　
  • 仙台放送：2023年7月17日（月）より毎週月曜日25:30～（初回25:45～）
  • AT-X：2023年7月12日（水）より毎週水曜日21:30～
  • アニマックス：2023年8月10日（木）より毎週木曜日19:00～

「てんぷる」

  • TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS11：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:30～
  • MBS：2023年7月8日（土）より毎週土曜日27:08～
  • AT-X：2023年7月9日（日）より毎週日曜日22:00～
  • HTB：2023年7月10日（月）より毎週月曜日26:25～
  • BS日テレ：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:30～