本日7月8日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。
「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3」
- テレビ東京系：2023年7月8日（土）より毎週土曜日8:00～
- BS日テレ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:30～
「レベル1だけどユニークスキルで最強です」
- TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:00～
- BS日テレ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～
- AT-X：2023年7月9日（日）より毎週日曜日21:30～
「ライアー・ライアー」
- TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:30～
- サンテレビ：2023年7月8日（土）より毎週土曜日22:30～
- BS朝日：2023年7月9日（日）より毎週日曜日23:00～
- AT-X：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:30～
- テレビ北海道：2023年7月12日（水）より毎週水曜日26:05～
- 新潟テレビ21：2023年7月10日（月）より毎週月曜日23:45～
- 長崎文化放送：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:18～
- 秋田朝日放送：2023年7月17日（月）より毎週月曜日25:20～
- 山形テレビ：2023年7月27日（木）より毎週木曜日25:40～（初回25:30～）
- 長野朝日放送：2023年7月29日（土）より毎週土曜日26:30～
- 北陸朝日放送：2023年7月30日（日）より毎週日曜日25:50～（初回26:10～）
「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」
- テレビ東京系：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ静岡：2023年7月9日（日）より毎週日曜日5:30～
- 新潟放送：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:30～（初回25:45～）
- 広島テレビ：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:29～
- 仙台放送：2023年7月17日（月）より毎週月曜日25:30～（初回25:45～）
- AT-X：2023年7月12日（水）より毎週水曜日21:30～
- アニマックス：2023年8月10日（木）より毎週木曜日19:00～
「てんぷる」
- TOKYO MX：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:30～
- MBS：2023年7月8日（土）より毎週土曜日27:08～
- AT-X：2023年7月9日（日）より毎週日曜日22:00～
- HTB：2023年7月10日（月）より毎週月曜日26:25～
- BS日テレ：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:30～