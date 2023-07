【藤沢 グルメレポ】CAFE 凛 - 落ち着いた空間が魅力！駅前の隠…

駅前にひっそりとたたずむ喫茶店

小田急江ノ島線「藤沢本町駅」の改札を出てすぐ目の前にあるスーパーマーケットの左手に白いスタンド看板があり、通路を奥に入っていくと突き当たりにお店の入り口があります。

入り口の前にはパラソルのあるテラスがあり、晴れの日には屋外で食事を楽しめることも。

店内は落ち着いた雰囲気の和洋折衷を基調としたインテリアとなっており、女性の店員さんがお店を切り盛りしています。

地域住民から根強く利用されている創業20年の老舗カフェで、店員さんと常連のお客さんが世間話を弾ませていたり、情報交換を行っている光景もしばしば。

手作りのこだわりの味

今回筆者は「自家製ビーフカレー」(税込み770円)を「ランチセット」(税込み275円)と一緒に注文しました。

定番の人気メニュー「自家製ビーフカレー」はルーから真心を込めて作られており、長時間炒めた飴色玉ねぎとすりおろしりんごがルーの中でコクのある甘みとフルーティーな風味を引き出しています。

辛さは甘口~中辛の間で、とてもマイルドな口当たりです。また、根菜も牛肉も柔らかく煮込まれており、高齢の方や小さなお子様でも食べやすい印象です。

オープン当時からあるロングセラー「ナポリタン」(税込み770円)も「自家製ビーフカレー」と並ぶ定番の人気メニューで、ランチにおすすめです。

デザートの売れ筋メニューは「アフォガード」(税込み605円)。食後にぴったりのアイスクリームデザートです。

コーヒーは「ブレンド」(税込み440円)か「アイスコーヒー」(税込み440円)が定番。比較的甘みと酸味があるまろやかなテイストとなっており、深い香りを楽しめます。

店員さんは愛想が良く会話好きで、お店も商店街の喧騒から少し離れているので、仕事帰りに1人で立ち寄っても、友人とのランチや恋人とのデートで訪れても、一息つきながら楽しいひと時を過ごすことが出来るカフェです。

正午頃が最も混んでいる時間帯なので、落ち着きたい時は別の時間帯に来店するのがおすすめです。

店舗紹介

【CAFE 凛(カフェリン)】■住所:〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢3丁目1-16 モノリス湘南1F■電話番号:0466-25-3135■営業時間:11時30分~15時00分(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)※定休日:月曜日・日曜日※駐車場:無※駐輪場:有(入り口付近のテラスの近くに1~2台)

