THE SPELLBOUND、新シングル『LOTUS』に初ツアー映像Blu-ray収録

BOOM BOOM SATELLITES中野雅之、THE NOVEMBERS小林祐介からなるロックバンドTHE SPELLBOUNDが、8月23日にニューシングル『LOTUS』を8月23日にリリースすることを発表した。
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本作は表題曲の「LOTUS」と、同楽曲がリアレンジされた「ここにぼくらがいること」の2曲が収録されたCDと、2022年に行われたTHE SPELLBOUNDのファーストツアーのドキュメンタリーとZepp Hanedaのライブの模様がおさめられたBlu-rayとの2枚組となる。加えて、2曲のHi-Res音源がダウンロードできるダウンロードコードもコンパイルされる。
THE SPELLBOUNDは、今年BOOM BOOM SATELLITESの25周年を祝ってブンブンサテライツを再現するツアー「BIG LOVE-BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」を9月17日から全国にてスタートする。
＜リリース情報＞
THE SPELLBOUND
『LOTUS』（CD＋Blu-ray）
発売日：2023年8月23日（水）
価格：8950円＋tax
形態：CD＋Blu-ray2枚組
・TOUR 2022 Live Photo BOOKLET同梱
・三方背付きデジパック Special Packcage
◆CD
1. LOTUS
2. ここにぼくらがいること
◆Blu-ray
・THE SPELLBOUND TOUR 2022 7.22 Zepp Haneda Live
・THE SPELLBOUND TOUR 2022 Documentary
7.3 仙台RENSA、7.10 梅田CLUB QUATTRO
7.18 名古屋CLUB QUATTRO、7.20 Zepp Haneda
◆Hi-Res Downloard Code（Booklet内）
予約ページ：https://store.nakanomusic.com/products/lotus
＜ツアー情報＞
「BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」
2023年9月17日（日）札幌cube garden
2023年9月24日（日）福岡DRUM Be-1
2023年10月14日（土）仙台Rensa
2023年10月22日（日）名古屋CLUB QUATTRO
2023年10月28日（土）梅田CLUB QUATTRO
2023年10月29日（日）Zepp Shinjuku
チケット：6500円（＋1D）
THE SPELLBOUND HP：https://the-spellbound.com/