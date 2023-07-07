THE SPELLBOUND、新シングル『LOTUS』に初ツアー映像Blu-ray収録

BOOM BOOM SATELLITES中野雅之、THE NOVEMBERS小林祐介からなるロックバンドTHE SPELLBOUNDが、8月23日にニューシングル『LOTUS』を8月23日にリリースすることを発表した。

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本作は表題曲の「LOTUS」と、同楽曲がリアレンジされた「ここにぼくらがいること」の2曲が収録されたCDと、2022年に行われたTHE SPELLBOUNDのファーストツアーのドキュメンタリーとZepp Hanedaのライブの模様がおさめられたBlu-rayとの2枚組となる。加えて、2曲のHi-Res音源がダウンロードできるダウンロードコードもコンパイルされる。

THE SPELLBOUNDは、今年BOOM BOOM SATELLITESの25周年を祝ってブンブンサテライツを再現するツアー「BIG LOVE-BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」を9月17日から全国にてスタートする。

＜リリース情報＞

THE SPELLBOUND

『LOTUS』（CD＋Blu-ray） 　　　　　

発売日：2023年8月23日（水）

価格：8950円＋tax

形態：CD＋Blu-ray2枚組

・TOUR 2022 Live Photo BOOKLET同梱

・三方背付きデジパック Special　Packcage

◆CD

1. LOTUS

2. ここにぼくらがいること

◆Blu-ray

・THE SPELLBOUND TOUR 2022 7.22 Zepp Haneda Live

・THE SPELLBOUND TOUR 2022 Documentary

7.3 仙台RENSA、7.10 梅田CLUB QUATTRO

7.18 名古屋CLUB QUATTRO、7.20 Zepp Haneda

◆Hi-Res Downloard Code（Booklet内）

予約ページ：https://store.nakanomusic.com/products/lotus

＜ツアー情報＞

「BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」

2023年9月17日（日）札幌cube garden

2023年9月24日（日）福岡DRUM Be-1

2023年10月14日（土）仙台Rensa

2023年10月22日（日）名古屋CLUB QUATTRO

2023年10月28日（土）梅田CLUB QUATTRO

2023年10月29日（日）Zepp Shinjuku

チケット：6500円（＋1D）

https://t.pia.jp/pia/artist/

THE SPELLBOUND HP：https://the-spellbound.com/