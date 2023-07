木村拓哉「逆だったら怖かったよね」後輩トラジャ・メンバーの“家出エピソード”にコメント

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」(毎週日曜 11:30~11:55)。7月のマンスリーゲストは、2022年10月に世界デビューを果たした7人組グループ「Travis Japan(トラヴィス・ジャパン)」の宮近海斗(みやちか・かいと)さん、中村海人(なかむら・かいと)さん、七五三掛龍也(しめかけ・りゅうや)さんです。7月2日(日)の放送では、7ヵ月におよぶアメリカでの共同生活中のエピソードを披露してくれました。木村の事務所の後輩でもあるTravis Japan。2022年3月にアメリカ・ロサンゼルスに留学し、武者修行・共同生活を送ることを発表。約7ヵ月にわたりダンスと語学力のスキルアップに励み、世界的なダンス大会「World of Dance Championship Series2022(ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ2022)」に出場。さらに人気オーディション番組「America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)」にも出演。この活躍がアメリカの名門レーベル「Capitol Records(キャピトル・レコード)」担当者の目に留まり、同年10月にデジタルシングル「JUST DANCE!」でジャニーズ初の全世界デビューを果たしました。アメリカ留学中、7人でのシェアハウス生活のなかでは、メンバー同士がぶつかり合うこともあったと語る3人。「何発か(トラブルが)あった?」と木村が質問すると、中村さんは「レッスンから帰ったら、七五三掛がキャリーバッグを持ってどこかに行ってしまっていた」という“家出エピソード”を語り出しました。数日分の荷物をまとめて飛び出した七五三掛さんですが、アメリカに行ったばかりで英語でのやり取りが不慣れだったことからホテルの予約もできず、1時間ほどで戻ってきたそうです。“プチ家出”が失敗に終わった七五三掛さんが、どのようにシェアハウスに戻ったのか気になる木村は、これについて質問。七五三掛さんは「本当に気まずかったけど、インターホンを押さずにそーっと帰ったら、同部屋だったメンバーの松倉海斗が『お帰り!』って言ってくれて、帰ることができました」と回顧。この話に木村は「『お帰り!』で良かったね。逆だったら怖かったよね、『何で帰ってきたの?』って」と笑いを誘います。さらに「“英語”っていうコミュニケーション能力がオブラート的な役割になって、逆にみんなをつなぎとめてくれていたのかもしれないね」と語ると、深くうなずく3人。続けて木村は「踊りにしても、ボイトレにしても、英語にしても、みんな同じようなスタートラインに立った状態だったから、よかったのかもしれないね」とメンバーを分析し、七五三掛さんも「だからこそ協力できたのかもしれないですね」と返答。そんなシェアハウスは、2人部屋が3つと、1人部屋が1つ。最年長メンバー・川島如恵留(かわしま・のえる)さんが作ったルーティン表をもとに、ペアや1人部屋が平等に行き渡るように生活していたそうです。宮近さんが「1年でちゃんとペアがくっつく……全部のメンバーと交流できるように」と話すと、木村は「恋愛ドキュメントTVみたい(笑)」と、宮近さんのコメントがツボにハマった様子。ちなみに、月1回の部屋移動は大変だということや、留学が7ヵ月で終了したことから、1人部屋を割り当てられたのは実質3人ほどだったと話していました。番組では他にもトラジャ・メンバーの共同生活で感じた苦労や、木村がソロアルバム2作品とオリジナルコンテンツを「Spotify」限定配信スタートしたことについて語る場面もありました。次回7月9日(日)の放送も、引き続きTravis Japanから宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さんをお迎えしてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/