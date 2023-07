BABYMETALによるマルチバースプロジェクト「METALVERSE」がサマソニ初出現

BABYMETALによるマルチバースプロジェクト「METALVERSE」が、8月20日(日)に開催される「SUMMER SONIC 2023」東京公演(ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)に初”出現”することが明らかになった。

【動画を見る】METALVERSE#1 - UNBOXING Trailer

「METALVERSE」は、BABYMETALの2023年1月開催「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」(幕張メッセ国際展示場)、4月開催「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」(ぴあアリーナMM)公演のなかで突如として出現したプロジェクト。「METALVERSE」はYouTubeに公開されたティザームービーによると「METALVERSE」のカケラの数だけストーリーが存在し、登場するキャストや内容は常に変化を重ねる、ひとつの形だけではない多元的なマルチバースプロジェクトとのこと。

さらに、初の単独イベントとなる「METALVERSE#1 - UNBOXING(メタルバース#1 –アンボクシシング)」が8月24日(木)・25日(金)にSpotify O-EASTで開催されることも発表された。

<ライブ情報>

SUMMER SONIC 2023【TOKYO】

2023年8月20日(日)ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

OPEN : 9:00 am / START : 11:00 am

https://www.summersonic.com

METALVERSE#1 - UNBOXING

2023年8月24日(木)OPEN : 17:30 / START : 18:30

2023年8月25日(金)OPEN : 17:30 / START : 18:30

会場:Spotify O-EAST https://shibuya-o.com/east/access/

問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)

チケット

METALVERSE先行チケット(オールスタンディング)

¥7000(税込)、整理番号、公演特典(NFT)付

※入場時別途1ドリンク代600円必要、未就学児童入場不可、1申込につき1枚のみ

※公演特典(NFT)は「アスマート」にて「METALVERSE ELEMENT(NFT)」を購入したA!-IDと連携した「A Wallet」に後日付与されます。(NFTの付与時期など詳細は後日ご案内いたします。)

※METALVERSE先行は抽選となります。「METALVERSE ELEMENT(NFT)」の購入は当選を担保するものではございません。あらかじめご了承ください。

オフィシャル先行チケット(オールスタンディング)

¥8000(税込)、整理番号

公演詳細:https://metalverse-world.com/

METALVERSE OFFCIAL WEBSITE : https://metalverse-world.com/