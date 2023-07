紫、7年ぶりのフルアルバム『TIMELESS』を8月にリリース

沖縄のバンド「紫」が、前作から7年ぶりとなるニューアルバム『TIMELESS』を8月16日(水)にリリースすることを発表した。

50年を越すキャリアを持つ紫は、BEGINやラウドネスなどジャンルや地域を超えた後輩ミュージシャンたちから今もリスペクトを集め、彼ら自身もまたロック・スピリットにあふれる活動を続けている。『TIMELESS』はそんな「紫」の現時点での姿を克明に映し出すロックアルバム。

同アルバムから7月19日に配信リリースされる「Double Dealing Woman Special version feat. Char / Kyoji Yamamoto」は、「紫と言えばこの曲!」というほどの代表曲に、2人のレジェンド・ギタリストがゲスト参加。清正の心を揺さぶるビブラート、Charのセクシーなギターテクニック、山本恭司のスケールの大きなフレージングが立て続けに聴ける楽曲となっている。

『TIMELESS』のアルバムジャケットは、1stアルバム『MURASAKI』の印象的なイラストを踏襲したものだが、オリジナルのデンジャラスなイメージから平和を強く求めるビジュアルに変わっており、現在の「紫」の精神が表れている。アート・ディレクターの奥村靫正はYMOやサディスティック・ミカ・バンドなどのジャケット・デザインを手掛けた巨匠。また今回のイラストを描き下ろしたWANTOは東京とニューヨークを拠点に活躍するグラフィティライターで、アディダスオリジナルスなどとコラボしてウエアも手掛けている。

『TIMELESS』リリースにあたり、7月26日(水)には、新宿LOFT/PLUS ONEで「紫ニューアルバム「TIMELESS」先行試聴会&トークライブ」も開催。出演者としてメンバーのジョージ紫、クリスの2名が参加。さらにゲストとして、紫をリスペクトするシンガーソングライター影山ヒロノブ氏も出演する。リリース前のフルアルバムを先行試聴しながら、本人達自らがアルバムを解説する予定。

8月19日(土)には、紫、Char、山本恭司(BOWWOW G2)の3組のアーティストが出演する、「再現1977〜日本のロックの夜明け前〜」が日比谷野外大音楽堂で開催。7/8(土)から一般発売&立ち見チケットも販売開始となる。

■ジョージ紫 コメント

1975年に紫のメジャーレーベルからのレコード・デビューが決まり、アルバムに収録する為の新作の作業を始める前後から人生の中でかつて精神的に経験した事が無い様な個人的な事柄を元に作った最初のボーカル入りの作品です。

今回は、1977年のニューウェーブ・コンサートでMURASAKIと一緒にツアーを組み、最後は日本武道館で締め括ったコンサートで一緒だった当時のギターキッズに多大な影響を及ぼした2人のスーパー・ギタリストのCharさんとBOWWOWの山本恭司さんが参加したスペシャルバージョンのDouble Dealing Woman をお楽しみ下さい。(ジョージ紫)

<リリース情報>

紫 MURASAKI

「Double Dealing Woman Special version feat. Char / Kyoji Yamamoto」

2023年7月19日(水)リリース

特設サイト https://www.red-hot.ne.jp/sp/murasaki/

紫 MURASAKI

『TIMELESS』

全10曲(アナログ版は全8曲)

CD 3300円(税込) / LP 4400円(税込) / 配信

2023年8月16日(水)リリース

特設サイト https://www.red-hot.ne.jp/sp/murasaki/

=収録曲=

1. Raise Your Voice

2. The Fire Is Burnin

3. Free Your Soul and Let It Be

4. Younger Days

5. Don't Stand in My Way

6. Don't Look Back!

7. Talk to the Sun

8. Tears of Joy ※CD・配信のみ

9. Starship Rock n Rollers (2023 version)※CD・配信のみ

10. Double Dealing Woman(Special version feat. Char / Kyoji Yamamoto)

<イベント情報>

紫ニューアルバム「TIMELESS」先行試聴会&トークライブ

2023年7月26日(水)LOFT / PLUS ONE

開場 18:30 / 開演 19:00

出演:ジョージ紫、クリス(ゲスト)影山ヒロノブ (MC)平山雄一

指定席¥2,000(税込・ドリンク代別)

チケット:チケットぴあ https://w.pia.jp/t/murasaki-timeless/

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)

再現1977〜日本のロックの夜明け前〜

2023年8月19日(土)日比谷野外大音楽堂

開場 16:00/開演 17:00

出演:Char/BOWWOW G2/紫

席種:プレミアムシート ¥15000(パンフレット付き)(税込)

指定席 ¥10000(税込)/立ち見 ¥9000(税込)

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/saigen1977

CN http://cncn.jp (0570-08-9999)

特設サイト:https://www.red-hot.ne.jp/45th/saigen1977/

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)