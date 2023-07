ツユ・ぷす「“なんでうまくいかないんだ” ともがいている若者にスポットを当てた」ニューアルバム『アンダーメンタリティ』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月6日(木)の放送は、3人組音楽ユニットのツユがゲスト出演。6月21日リリースのニューアルバム『アンダーメンタリティ』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)感想を伝え、その思いを聞きました。こもり校長:ツユ先生は2022年10月以来、2度目の来校です。ツユ:お久しぶりです!こもり校長:9ヵ月ぶりということですけど……教頭が代わりました(笑)。COCO教頭:よろしくお願いします!ツユ:お願いします!こもり校長:ツユ先生は“梅雨”からこの名前を付けられたということですが……関東はまだ明けてないよね? この季節に来ていただいて、ありがとうございます。ツユ:ありがとうございます!こもり校長:ツユ先生は6月21日にサードアルバム『アンダーメンタリティ』をリリース! おめでとうございます!ツユ:ありがとうございます!こもり校長:(アルバム収録曲の)「アンダーキッズ」「アンダ―ヒロイン」「いつかオトナになれるといいね。」がアンダーシリーズといわれる3部作で、ほかにも「傷つけど、愛してる。」はテレビアニメ『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編のエンディング主題歌です。この“アンダーシリーズ”ですけど……楽曲の主人公が歌詞で放つ言葉とか感情が、一般的には悪に見られるけど、「悪は悪、だからダメ」じゃなくて、「悪は悪でも、そっち側から見る世界だってあるじゃん」みたいなところにスポットライトが当たっているのがあまりないなと思いました。自分もこの世界観に入ってみたら「“ふざけんな”、“なんで俺なんかがいるんだろう”と思うことってあるよな」と思って、“本当はあるのに、無い”と思っていた感情を見つけるきっかけになった曲でした。礼衣:めっちゃ聴いて……。miro:そんなに深く……!ぷす:そこまで細かく分析してもらえて(笑)。礼衣:私も「そうなんだ……!」って感じで聞いちゃった(笑)。こもり校長:こういう感情を言葉にして、主人公にしゃべらせているようにするのってすごく難しいと思うんですけど、参考になるタネみたいなものってあるんですか?ぷす:いや、特にないかもしれなくて。僕自体が直接的な人間で、おしゃれな言葉とか遠まわしなことができないんです。自分が思ったことをハッキリ言ってしまう人間なので、物事を直接ハッキリ言うほうが得意なんです。だから、歌詞もそうなってしまうんです。こもり校長:直接的に言葉を放つって、時にはすごく鋭利になったりもろくなったり……ってことがあるじゃないですか。ぷす:そうなんです。それで、結構ネットでやらかしています……。校長・教頭:(笑)。miro:いつもヒヤヒヤしてます(笑)。COCO教頭:直接的すぎて?miro:いつもフォローしてます!(笑)。こもり校長:言葉って、いろんな角度から見れますからね。表面的なことだけではない思いも絶対に入っているんですけどね。ぷす:それはもう、めっちゃ入っています。でも、伝わり切らないことがよくあるんですよね。難しいんです。こもり校長:だから、“表現する”ということになるのかもしれないですけど……。COCO教頭:うん……。こもり校長:この『アンダーメンタリティ』は、どういう思いで作られたアルバムなんですか?ぷす:このタイトルの通り……『アンダー』って、低いとか……明るいものではないんですよね。そういうメンタルということなので、特に最近の若者、いまだったらトー横キッズとか……。COCO教頭:新宿のね。ぷす:社会問題になっているようなレベルの若者にスポットを当てて……。「なんでうまくいかないんだ」と悪循環のなかでもがいているような……そういう人がたくさんいるのかな、と思って。そういう曲ってあまりない気がして、それを自分の直接的な言葉で書いてみた、みたいな感じです。――ここで、「アンダーヒロイン」オンエアこもり校長:この曲を1回ノンフィルターで聴くとドキっとするかもしれないけど、こういう言葉って日常にすごくあふれているから。COCO教頭:特に、この時代はね。こもり校長:そこに目を背けないというか、目をつぶらない強さもあるよな、と思いました。ツユは、7月23日(日)の東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに東名阪ツアー『ツユ LIVE TOUR 2023 アンダーメンタリティ』を開催。8月19日(土)は『SUMMER SONIC 2023』、9月17日(日)は『WILD BUNCH FEST. 2023』に出演します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/