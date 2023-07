アイナ・ジ・エンド『ガンダム 水星の魔女』最終回挿入歌制作は大ケガ直後「死ななくてよかったなって…そういう曲です」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月4日(火)の放送では、前日に配信リリースされた新曲『宝石の日々』について語りました。アイナ:今回の「アイナLOCKS!」ですが……“これからのアイナ・ジ・エンド”についてお話をしていきたいと思います。まずは、7月3日に『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2最終話の楽曲『宝石の日々』が配信リリースされました~。ウェイ!『宝石の日々』……これは、私が3月におでこを30針ぐらい縫うケガをしてお家でただただ寝てたんですけど、ずっと口ずさむメロディーがあったんですよ。ちょうどガンダムの最終話の曲を作んなきゃいけないタイミングで、これが『水星の魔女』のために浮かんでくるメロディーなのかな、って思って……。お家にいる期間で、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season1を最初から全部見直したんですけど、「あ、このメロディーは、たぶんガンダムのためなんだわ!」ってなんとなく思って。ケガが治ってきたあたりから必死こいて制作入らせてもらって、『宝石の日々』ができました。私にとっては、清掃員(ファン)とか「アイナLOCKS!」の生徒(リスナー)ちゃんとか、「アイナLOCKS!」の職員(スタッフ)さんとか、家族とか友達……みんながいてくれるから、アイナ・ジ・エンドっていうかアイナが生きていて。本当生きてるだけでいいんだな、死ななくてよかったなって……そういう曲です。本当に、月並みに言うんですけど、“生きてるだけで宝石みたいなんだよ”っていう曲です。MVも出てますんでよかったらあわせて見てほしいです。この日の放送では、テレビ番組やフェスなどの出演情報を一気に紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/