スキマスイッチ「前に進み続けることが大事」失恋で前向きになれない10代に贈る『LINE』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。7月のマンスリーアーティストは、スキマスイッチです。7月5日(水)の放送では、「失恋で前向きになれない」という10代リスナーの相談に回答しました。最近、失恋をしました。今、とてもつらくて悲しい気持ちでいっぱいです。この失恋が人生で初めてだったので、次の恋愛に前向きになれないです。どうすれば良いですか?大橋卓弥:失恋、もちろんみんなしますよ。失恋がない人生のほうが珍しいです。常田真太郎:そうです。僕らもしてます。大橋:当たり前のようにしてきました。常田:してきましたね(笑)。でも、最初だからそういう気持ちになるよね。大橋:この「LINE」は自転車を漕ぎ続ける歌ですけど、やっぱり進み続けないと……! 止まっていても、自転車は倒れてしまいますから。とにかく漕ぎ続けて……いろんな出会いも、まだまだ17歳であれば!常田:そうですよ!大橋:今からは楽しい未来しかないですよ!常田:だからまずは、日々のこととか毎日のことにまっしぐら漕ぎ続けて、そこでまたいろんな所で出会った誰かと自転車を漕ぐかもしれないし。そうなってくれるといいな、と思っていますけどね。大橋:そうですね、無理に忘れようとすると、やっぱりその人のことを考え続けてしまいますから。なんでもそうなんですけど、なにか夢中になれるものがあるといいですよね。そっちに夢中になっている間に、もう片方の悩みとかを忘れるケースもありますからね。勉強なのか、部活なのか……。常田:友達なのか、推し活なのかね。大橋:そうそうそう。そういう走り続けられる"なにか"を見つけるのが一番いいんじゃないかなと思います。そんなに悲しくならなくて大丈夫です。もちろんおじさんたちも、悲しい気持ちは重々わかっています……!常田:はい、あの時は悲しかった……(笑)。大橋:あの時は悲しかったなぁ。常田:はい(笑)。大橋:でも、絶対前に進み続けることが大事ですから。ぜひぜひ自転車を漕ぎ続けてください!今回、選曲された「LINE」は、7月5日(水)リリースのベストアルバム『POPMAN'S WORLD -Second-』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。