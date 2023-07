TM NETWORKがアニメーション映画「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「Whatever Comes」が、9月6日にCDリリースされることが決定した。

「Whatever Comes」は、6月に行われたプレス発表で小室哲哉が「『Get Wild』という最大のライバルがエンディングに控えていて、『Get Wild』に負けず劣らずのオープニングを作らなきゃというイメージで制作した」と語った新曲。CDには同曲のほか、映画の挿入歌「DEVOTION」のラジオエディットバージョン、「Whatever Comes」のバックトラックのほか、エンディングテーマの「Get Wild」も収録される。初回限定盤に付属するBlu-rayには「Whatever Comes(Opening Edit)」のスペシャルムービー、「DEVOTION」の90秒リリックビデオ、「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」の本予告映像が収められる。

なお「Whatever Comes」のリリース日の9月6日には、サウンドトラック「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト) -ORIGINAL SOUNDTRACK-」も発売される。

小室哲哉 コメント

約36年前、エンディングテーマに「Get Wild」を採用いただいた時大変嬉しかったのを覚えています。いつかオープニングテーマも作りたいと思っていたので念願が叶いました。TMでオープニングとエンディングを担当することができて光栄です。ストーリーを読み込み、一音一音時間をかけて制作しました。何度も何度も聴いて欲しいです。秋のツアーもぜひ期待していてください。

TM NETWORK「Whatever Comes」収録内容

CD(初回限定盤、通常盤共通)

01. Whatever Comes

02. DEVOTION(Radio Edit ver.)

03. Whatever Comes(Back Track)

04. Get Wild -2023 REMASTER-

Blu-ray(初回限定盤)

・「Whatever Comes(Opening Edit)」(90秒スペシャルムービー)

・「DEVOTION」(90秒リリックビデオ)」

・「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」本予告(90秒)