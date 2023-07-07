BAD HOPが7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」に出演する。

グループの解散を決定しており、これが最初にして最後の「フジロック」出演となるBAD HOP。3日目のGREEN STAGEに登場し、ライブを繰り広げる。

また新人アーティストの登竜門ステージ「ROOKIE A GO-GO」の出演者も決定。約3800組の中から新東京、Ålborg、グソクムズ、DNA GAINZ、Kingo、Daisy Jaine、水中スピカ、幽体コミュニケーションズ、Tō Yō、bed、The Bagpipes、北村蕗、EMINATA、SPENSR、カラコルムの山々の15組が選ばれた。

全出演者の決定に伴い、「フジロック」のオフィシャルサイトではタイムテーブルが公開されている。

FUJI ROCK FESTIVAL '23

1日目

2023年7月28日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

The Strokes / ダニエル・シーザー / 矢沢永吉 / Idles / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doul） / Fever 333

WHITE STAGE

NxWorries（アンダーソン・パーク＆ノレッジ） / デンゼル・カリー / Tohji / STUTS / スーダン・アーカイブス / 思い出野郎Aチーム / YONA YONA WEEKENDERS

RED MARQUEE

Yeah Yeah Yeahs / eastern youth / イヴ・トゥモア / KEYTALK / アレクサンダー23 / 鋭児

PLANET GROOVE

Overmono / ヴィーガン / 池田亮司 / ヤングシン / EY∃ × COSMIC LAB

FIELD OF HEAVEN

Yo La Tengo / 坂本慎太郎 / コリー・ヘンリー / The Budos Band / 君島大空 合奏形態 / 菊池亮太＆ござ

Gypsy Avalon

CHAN-MIKA BAND / アトミック・カフェ トーク「気候危機と原子力」（大島堅一、安部敏樹、津田大介） / あっこゴリラ / 和久井沙良 / kott / ComplianS（佐藤タイジ＆KenKen） / Rickie-G with 90’s Honch Session

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

DR. IHARA / Pulp / 藤井悟 a.k.a Satol F. （Caribbean Dandy） / Itaca Band / DJ TXAKO / Big Willie's Burlesque / クンビア・キッド

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / 藤本夏樹 / dawgss / #STDRUMS / illiomote / Ogawa & Tokoro

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / maya ongaku / Marihiko Hara & Polar M / クロワッサンサーカス / DJ KILLER-BONG / YellowUhuru / DJ Quietstorm / Kopy / 加藤登紀子 / オオヤユウスケ（Polaris） / 勝井祐二（ROVO）

DAY DREAMING

スケボーキング / ラッパ我リヤ / JUBEE（CraetiveDrugStore、AFJB、Rave Racers） / MASAYASU（MYSS） / キツネリ＋A4。

ROOKIE A GO-GO

新東京 / Ålborg / グソクムズ / DNA GAINZ / Kingo

GAN-BAN SQUARE supported by COCALERO

Ichika Nito / ENDON x rokapenis / Stone Taro & Lomax（NC4K）PAL. Sounds Showcase / Kage

2日目

2023年7月29日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

Foo Fighters / ELLEGARDEN / アラニス・モリセット / 羊文学 / ベニー / GEZAN with Million Wish Collective

WHITE STAGE

ルイス・コール / Vaundy / キャロライン・ポラチェック / TESTSET（砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一） / ダーモット・ケネディ / Itaca Band / Chilli Beans.

RED MARQUEE

Slowdive / Saucy Dog / ワイズ・ブラッド / デヴィッド / KOTORI / オレンジスパイニクラブ

TRIBAL CIRCUS

ロミー / ティーシャ / 長谷川白紙 / Nariaki Obukuro with Melodies International

FIELD OF HEAVEN

コーリー・ウォン / UA / GoGo Penguin / Jatayu / ザ・トイズ / 優河 with 魔法バンド

Gypsy Avalon

タテタカコ / アトミック・カフェ トーク「気候危機と環境問題」（eri、ジョー横溝、津田大介） / 尾崎裕哉 / Ryu Matsuyama / mei ehara / 城南海 / 浮と港

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

TOSHIO MATSUURA / The3776 / YOSUKE TOMINAGA（CHAMP RECORDS / KAY-DEE RECORDS） / 怪獣公園 / 黒田大介 / Big Willie's Burlesque / 菊地成孔（新音楽制作工房）

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / Ochunism / Billyrrom / 森大翔 / COMEBACK MY DAUGHTERS / RAZORS EDGE / CENT / 八木海莉

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / ASA-CHANG＆巡礼 / 君島大空（独奏） / クロワッサンサーカス / DJ 今谷忠弘（ホテルニュートーキョー） / DJ ZAMIANG / COPPE / MOROHA

DAY DREAMING

YonYon / なかむらみなみ / suimin / Courtney Bailey

ROOKIE A GO-GO

Daisy Jaine / 水中スピカ / 幽体コミュニケーションズ / Tō Yō / bed

GAN-BAN SQUARE supported by COCALERO

THE ALEXX / 砂原良徳 / Q/N/K（QN N/K a.k.a.菊地成孔） / DJ TASAKA / Kamikene

3日目

2023年7月30日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

リゾ / BAD HOP / YUKI / グリフィン / SUPER BEAVER / never young beach

WHITE STAGE

Weezer / カネコアヤノ / Black Midi / 100 Gecs / ドミコ / スターダスト☆レビュー / Homecomings

RED MARQUEE

FKJ / SIRUP / ジョン・キャロル・カービー / Balming Tiger / Yard Act / NIKO NIKO TAN TAN

SUNDAY SESSION

ザ・ブレスド・マドンナ / フランソワK / ジンジャー・ルート / ヤング・ベー / きゃりーぱみゅぱみゅ

FIELD OF HEAVEN

アウスゲイル / G・ラヴ＆ドノヴァン・フランケンレイター / ニール・フランシス / ROTH BART BARON / OKI DUB AINU BAND / 民謡クルセイダーズ

Gypsy Avalon

ケロポンズ / アトミック・カフェ トーク「社会とテクノロジー」（宮台真司、ジョー横溝、津田大介） / 世武裕子 / 民謡ユニット こでらんに～ / OKI & Rekpo with 沼澤尚 + 内田直之 / MUUPY＋HYDRO as BNJ（Mumbia Y Sus Candelosos） / YoLeYoLe tengusa

THE PALACE OF WONDER supported by G-SHOCK

CRYSTAL PALACE TENT

ジョージ・ウィリアムズ / REGGAELATION INDEPENDANCE / SOUL BONANZA SOUNDSYSTEM / ROOTSTRIBE DUB SEPTET / MITSUKAZE / Big Willie's Burlesque / DJ Gonchan / THE CABARET CATS SWING with JVC FORCE TYO

PALACE ARENA

SAKURA CIRCUS

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / 徳永兄弟 / NONE THE WiSER / 赤犬 / TRI4TH / SUGEE&The SPACE TRIBE / トミー富岡

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / GOMA / LOVE FOR NIPPON （谷本賢一郎、MARIANA、青谷明日香） / クロワッサンサーカス / DJ 401 / DJ KOTARO / エディ・チャコン / 原田郁子（クラムボン）

DAY DREAMING

ブライアン・バートン＝ルイス / DJ HI-C（Kireek） / TAICHI KAWAHIRA / TEA YOUNG DAY

ROOKIE A GO-GO

The Bagpipes / 北村蕗 / EMINATA / SPENSR / カラコルムの山々

GAN-BAN SQUARE supported by COCALERO

Nobuki Akiyama（DYGL） / Timephazer（Daigo Sakuragi "D.A.N."） / ZOMBIE-CHANG / TAKU INOUE / Seiho