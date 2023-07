ポスト・マローン、初の単独公演を9月に有明アリーナにて開催

ポスト・マローンが、最新ツアー「If Y'All Weren't Here, I'd Be Crying」のアジア公演の日程を発表した。9月14日(木)にタイ・バンコクでスタートし、日本公演は9月27日(水)有明アリーナで開催される。

【画像】初の単独公演を行うポスト・マローン

1995年生まれ、アメリカ・ニューヨーク州出身のポスト・マローン。ラッパー、シンガーソングライター、レコーディング・プロデューサー、ギタリストなど、幅広い才能を持つアーティストとして活動し、2016年のデビューアルバム『ストーニー』は30億回以上ストリーミングされ、「最もストリーミング再生された新人アーティスト」として話題になった。2022年8月には4thアルバム『トゥエルヴ・カラット・トゥースエイク』をリリースし、サマーソニックでヘッドライナーを務めた。

2023年7月28日には自身の本名を冠した5thアルバム『オースティン』のリリースを予定している。

<ライブ情報>

Post Malone: If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying

2023年9月27日(水)有明アリーナ

Open17:30/Start 19:00

企画・制作・招聘:Live Nation Japan

後援:J-WAVE

協力:Universal Music Japan

お問い合わせ:LIVENATION.CO.JP

チケット料金(税込)

GOLD(アリーナ・スタンディング):35000円(グッズ付き、物販優先レーン)

S(アリーナ・スタンディング):19000円

S(スタンド・指定席):19000円

A(スタンド・指定席):17500円

※価格は全て税込

※未就学児(6歳未満)入場不可・6歳以上はチケットが必要

https://www.livenation.co.jp/postmalone2023

アーティスト公式サイト:https://www.postmalone.com/