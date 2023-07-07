「百姓貴族」ビジュアル (c)荒川弘・新書館／『百姓貴族』製作委員会

本日7月7日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。

「百姓貴族」

  • TOKYO MX：2023年7月7日（金）より毎週金曜日21:54～
  • BS朝日：2023年7月7日（金）より毎週金曜日22:54～
  • テレビ北海道：2023年7月9日（日）より毎週日曜日22:48～

「七つの魔剣が支配する」

  • TOKYO MX：2023年7月7日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS11：2023年7月7日（金）より毎週金曜日24:30～
  • AT-X：2023年7月8日（土）より毎週土曜日21:00～

「彼女、お借りします」第3期

  • MBS・TBS系全国28局ネット：2023年7月7日（金）より毎週金曜日25:23～
  • AT-X：2023年7月18日（火）より毎週火曜日22:00～

「いきものさん」

  • MBS・TBS系全国28局ネット：2023年7月7日（金）より毎週金曜日25:50頃～
  • AT-X：2023年7月13日（木）より毎週木曜日22:05～

「AIの遺電子」

  • MBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日25:53～
  • TBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日25:53～
  • BS-TBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日26:30～
  • AT-X：2023年7月16日（日）より毎週日曜日23:30～
  • RKK：2023年7月21日（金）より毎週金曜日26:23～

「デキる猫は今日も憂鬱」

  • MBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日26:23～
  • TBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日26:23～
  • BS-TBS：2023年7月7日（金）より毎週金曜日27:00～
  • AT-X：2023年7月14日（金）より毎週金曜日20:30～