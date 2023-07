木村拓哉 後輩・トラジャの「人生で一番キツかった時期かもしれない」アメリカ共同生活に興味津々

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」(毎週日曜 11:30~11:55)。2022年10月に世界デビューを果たした7人組グループ「Travis Japan(トラヴィス・ジャパン)」の宮近海斗(みやちか・かいと)さん、中村海人(なかむら・かいと)さん、七五三掛龍也(しめかけ・りゅうや)さんです。7月2日(日)の放送では、7ヵ月におよぶアメリカでの共同生活を振り返りました。木村の事務所の後輩でもあるTravis Japan。2022年3月にアメリカ・ロサンゼルスに留学し、武者修行・共同生活を送ることを発表。約7ヵ月にわたりダンスと語学力のスキルアップに励み、世界的なダンス大会「World of Dance Championship Series2022(ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ2022)」に出場。さらに人気オーディション番組「America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)」にも出演。この活躍がアメリカの名門レーベル「Capitol Records(キャピトル・レコード)」担当者の目に留まり、同年10月にデジタルシングル「JUST DANCE!」でジャニーズ初の全世界デビューを果たしました。アメリカ留学中に世界デビューが決定したときのことを振り返り、宮近さんは「聞いた瞬間は『やったー!』といいつつも、何が何だか分からない状況だった」と懐かしそうに語ります。およそ7ヵ月におよぶアメリカでの生活について、「1つ屋根の下での共同生活」だったと語る3人。アメリカ留学中のスケジュールは、平日は午前中に語学学校、午後からはダンスレッスンに通っていたTravis Japanのメンバー。毎週水曜日にはボイストレーニングがあり、週末はファンに向けたSNS投稿も。そんなアメリカでの暮らしぶりを聞いた木村は「拠点をアメリカにしただけで、国内でのスケジューリングとそんなに変わらないんだね」と意外だった様子。ただ、大きな違いとして七五三掛さんは「寝るときも、起きたときも、隣にメンバーがいるっていうことですね」と明かします。これに木村が「正直、どうだった?」と問いかけると、3人は笑いながらも「しんどかった」「人生でいちばんきつかったかもしれない」と当時の心境を吐露します。日本で1人暮らしを経験していたメンバーが多く、普段は自分の時間を作れる状態から、レッスンも帰宅してからも一緒の共同生活に一変。1人の時間がなくなるのは、メンバーたちには窮屈に感じる部分もあったと言います。そんな当時の状況を笑顔で率直に明かす3人に、木村は「わりとあれなんだね。みんなは本音のグループなんだね」と興味津々な様子で話していました。番組では他にも木村がトラジャの素晴らしい功績を称賛し、自身のソロアルバム2作品とオリジナルコンテンツを「Spotify」限定配信スタートしたことについて語る場面もありました。次回7月9日(日)の放送も、引き続きTravis Japanから宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さんをお迎えしてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/