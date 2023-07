無駄に増えた番組コーナーを断捨離！ SCANDAL・RINA「こんなにコーナーとか企画って増えるもの？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月3日(月)の配信は、メンバーたちが、無駄に増えすぎてしまった(?)“番組コーナー”の断捨離ミーティングをおこないました。HARUNA:今回は、こんな企画です。「Catch up コーナー断捨離総選挙!」RINA:なになに……?MAMI:あー、生き残り総選挙だ……。HARUNA:「SCANDAL Catch up」は4年目に入りまして……。TOMOMI:早っー!MAMI:ほんとに?TOMOMI:4年も?HARUNA:うん、ほんとに。MAMI:そうですかぁ……そうなんだぁ。RINA:めっちゃやってるやん。HARUNA:さすがに「コーナー」が増えすぎまして。RINA:4年もやったとはいえども、こんなにコーナーとか企画って普通は増えるもの?HARUNA:だって毎週のように増えていたときもあるもん。RINA:異常なスピードよね。TOMOMI:やるだけやって「それ以来やってません」みたいなコーナーって、いっぱいあるからね。2年ほど前にも、増えすぎたコーナーを整理する企画をおこなったSCANDAL。そこで1回すっきりしたと思いきや、またコーナーが増えすぎてしまっているようなので、今回は“断捨離総選挙”と題して、コーナーの生き残りをかけた総選挙を実施することになりました。HARUNA:「いくつかは、今ここで断捨離してしまおう!」という、そんな断捨離総選挙です。手元の資料には「これまで作ったコーナー」が載っています。全部で13個くらいありますが、資料のトップにあるのが「ギョーコレ」。TOMOMI:はい、覚えています。HARUNA:「SCANDAL、その前に」RINA:わかります、わかります。HARUNA:「ヘイ! ティーチャー!」MAMI:うんうん。HARUNA:あと「A.D.A.N.A」ね。TOMOMI:……アダナ? アダナってなんだっけ?RINA:なんか1回やったね。HARUNA:あと「恋愛相談」「なるほど!ザ・キャッチアップ」TOMOMI:それは好きなコーナーです。HARUNA:「境界線協会」RINA:人気コーナーだね。HARUNA:「方言の話」(※「やっぱ方言、好きやねん」)TOMOMI:うんうん。HARUNA:「おもしろテーマパーク」「オノマトペ」「コンサル スキャンダル」MAMI:「おもしろテーマパーク」「コンサル スキャンダル」……?HARUNA:「コンサル スキャンダル」は「喝」を入れるやつじゃなかった?MAMI:そうだっけ……?TOMOMI:(記憶が)曖昧な感じのやつがいっぱいあるな……。RINA:とにかく順番に整理していこうよ。TOMOMI:そもそも「ヘイ! ティーチャー!」は、コーナーなんですか?MAMI:コーナーというか、掛け声だよね?HARUNA:もはやコーナーでもないよね。TOMOMI:(お便りなどで、リスナーが)「仕事で先生をやってます」って言ったら、私たちが「ヘイ! ティーチャー!」って叫ぶ決まりだよね。RINA:ミーグリ(※ファンとの親睦会)とかでさ、「私、先生やってるんです」っていうファンの子、結構いるよな? 私たちに「ヘイ! ティーチャー!」って言ってほしくて。MAMI:いるいる!TOMOMI:「お医者さん」をやっているので、「『ヘイ! ドクター!』って言ってください!」っていうファンもいるよね?RINA:いるいる(笑)!果たして、どのコーナーが生き残ることになったのでしょうか?<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056