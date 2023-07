「相手も好きと言ってくれたけど…」その先に進めない10代男子の恋愛相談

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月5日(水)は、『ドライブしながら話そう!』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とリスナーが、車内で話す感覚でトークをしました。そのなかから、恋愛相談をした14歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。好きな人がいるんですけど、その人との距離を縮めたいです。・同じクラスで第一印象が「かわいい」・仲は悪くはないけど、お互い緊張して話せない・その子が最近眼鏡をかけ始めて、かわいすぎてたまらない・部活は自分は入っているけど、その子は入っていない・その子はLINEをしていないこもり校長:好きになったきっかけとか理由とかは何?リスナー:去年の10月くらいに、同じ委員会で仕事しているうちに気になり始めて。バレンタインの日に……その日が寒かったので、帰りにカイロを渡したりしました。こもり校長:紳士だね。結局男子に大事なのって、そういう心遣いらしいよ(笑)。COCO教頭:優しすぎる!こもり校長:それって、結構距離詰められているんじゃないの?リスナー:でも、たわいもない会話というか、なんとなく声をかけて盛り上げる……というのがないんです。個人的には縮まってないのかな、と思っています。こもり校長:自分からアクションは起こしてみたの?リスナー:3月の終業式の日に、手紙を……恥ずかしいんですけど、ラブレター的なものを書いて渡したんです。COCO教頭:めっちゃいいよ。行動してるやん!リスナー:それで、春休みはドキドキしながら過ごしたんですけど。始業式の日に机の中を見たら、見慣れない封筒が入っていて……。COCO教頭:やば。返事が来たん?リスナー:はい……。こもり校長:返事来とるやん! ちょっと窓開けて叫んでいい!? 「サイコー!」(笑)。 何て書いてあったの?リスナー:いつもベッドの所に置いていて……持ってきて確認します。COCO教頭:枕元に置いているのが、また最高やわ……!リスナー:えっと……一部なんですけど……「あんまり顔を向けられないけど、好きです」と書いてあります。COCO教頭:ちょっと待って! 「好き」って書いてあるやん!こもり校長:俺らは何の話をしてたの!? びっくりしてハンドル放しそうになったよ(笑)。どういうこと?リスナー:直接はあまり話さないんですけど、手紙とか……字に起こすと、必ずちゃんと返ってくるという。こもり校長:だって……向こうからも「好きです」と言われていて、自分も好意は伝えているわけでしょう? それで、逆になんで付き合わないの?リスナー:言う勇気がなくて……。こもり校長:でも、これは待たせ過ぎてるよ。COCO教頭:そうね。始業式から3ヵ月経ってるし……いかないの?こもり校長:待たせ過ぎると、相手はどっかいっちゃうよ?リスナー:はい……。COCO教頭:だって、両思いやん。こもり校長:これ、野球で例えたら……ボールを投げられて、打ってないのにホームランが確定している、という謎な状況だよ(笑)。距離を詰める、とかじゃなくていかな!COCO教頭:すぐいかな!こもり校長:逆に、これ以上距離を詰める方法がわからんよ。リスナー:う~ん、連絡先とかもまったく知らないので……。COCO教頭:だって……相手の子の立場だったら、こっちも「好き」って勇気出して言ったのに、何のアクションもしてくれへんやん、って悲しくなるで?こもり校長:連絡する手段は、手紙以外にないの?リスナー:はい。こもり校長:手紙で誘って一緒に帰るとか、どこかで待ち合わせて一緒に登校するとかはできないの?リスナー:自分の部活が忙しくて……あまり一緒に帰れないんです。こもり校長:朝は?リスナー:通学路が違うので……。COCO教頭:じゃあ、「土日一緒に勉強しよう」とかさ。時間なんて作るもんやからさ。ファミレスに一緒に行くとか……ちょっとした時間でも一緒にいるのが楽しくない?リスナー:はい……。こもり校長:うん。究極なことを言えば、休み時間に話す、とかでもいいのよ。「あなたとコミュニケーションがとりたいんです」とアピールするのが大事だから。リスナー:はい。こもり校長:だから、1時間目の休みに手紙を渡して、「本当はしゃべりたいんだけど、直接だと緊張しちゃうから手紙にしてごめんね」、「次の休み時間に話しかけたいと思っているんだけど、急に話しかけてもびっくりしないでね」と書いておくとか。それで、2時間目の休みに「手紙でごめんね」「何か話すことがあるわけじゃないんだけど、一緒に話したくて」って言うだけの10分でいいというか。COCO教頭:うん。鉄は熱いうちに打て、ですよ!リスナー:はい。こもり校長:とにかくアピールしていったほうがいいからね。2人には手紙という強い手段があるから、手紙を書こう!こもり校長:これ、マジでいったほうがいいから、その子に向けて決意を叫んでおこう。リスナー:はい……言葉がまとまらなくて、あと30秒くらいいいですか?こもり校長:待つよ!COCO教頭:待つよ!こもり校長:(しばらく経って)いけそう?リスナー:はい! 「絶対付き合って、ずっと一緒にいるぞー!」こもり校長:(1曲はさんで)決意を話してみてどう?リスナー:めっちゃ気持ちいいです。COCO教頭:だよなー!こもり校長:頑張って距離を詰めていこう!リスナー:はい!このほかには……・「明日が合唱コンクールなので、応援してほしい」・「クラスの男子が思わせぶりな態度でモヤモヤしています」・「友達が話してくれることが、実は何も語っていない……(このまま放送終了)」という3人と、“ドライブをしながら(電話をつないで)”話していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/