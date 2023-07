上白石萌歌 新しい学校のリーダーズにドハマり中「オトナブルー」が頭から離れない！

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。7月3日(月)の放送で、リスナーのメッセージをきっかけに、ハマっているアーティストとして新しい学校のリーダーズを紹介しました。萌歌先生こんばんは! 先日大阪で開催されたフェス『メトロック2023』に行ってきました。雨で足元が悪い中、人生初のフェスに参加して、雨も忘れるくらい楽しかったです。曲を知らなくてもその場の雰囲気に飲み込まれて、周りのファンと同じくらい盛り上がりました! 「みんなで集まって音楽を楽しむ」という、数年前までは考えられないようなことを取り戻しつつあるのは幸せなことだと思います。また別のフェスにも参加してみたいです! 萌歌先生はフェスで聴いてみたいアーティストはいますか?(19歳)上白石:そっか~、フェスを思いっきり楽しめる季節が来たんだね。……ってか、ライブって緊張しません? 私はライブ行くとき、「このアーティストのことを、自分と同じぐらい、もしくは自分以上に好きな人がいっぱいいるんだ」って思うと、すごく緊張しちゃいます。でもそのアーティストが登場したら、そういうのは関係なしにみんなで楽しかったり、みんなで感動できるってやっぱり生の音楽はいいですよね!『フェスで聴いてみたいアーティストは?』なんだけど……つい最近この方たちの存在を知ったんだけど、頭をガーンって殴られたような衝撃を受けました。新しい学校のリーダーズ先生っていう……毎日この曲しか聴いていないぐらいハマっているので、今も聴いてもいいですか? じゃあここで1曲流したいと思います。――ここで、新しい学校のリーダーズ「オトナブルー - From THE FIRST TAKE」オンエア上白石:かっこいい~! THE FIRST TAKEの映像で「オトナブルー」を聴いたときに、頭から離れなくなっちゃって……“恋”みたいになって(笑)。ふとしたときに新しい学校のリーダーズ先生のことを考えちゃうくらい、すごくドハマりしています!最近も「オトナブルー」専用のプレイリストを作って、元の音源とTHE FIRST TAKEバージョンを永遠に行ったり来たりしているんですよ(笑)。元の音源は元の音源の良さがあって、THE FIRST TAKEバージョンはライブ感があって。リリースしたときからみなさんが一段と大人になった感じの歌唱なので、どっちもよくて!あとは、踊りもかっこいいし、結構急ピッチでYouTubeのプラクティス動画とか自己紹介動画を見ているところです。なので、古参のみなさんすみません! めっちゃ新規だけど、すごく知りたいなと思っていますし、生で見てみたいなと思っています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/