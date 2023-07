新生BABYMETAL新章スタートを告げた、ぴあアリーナMM2DAYS公演が映像＆音源化

BABYMETALが、2023年4月1日(土)、2日(日)にぴあアリーナMMで開催したライブ「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 」の模様を収録したBlu-ray、DVDそしてLIVE ALBUM 、VINYLを10月11日(水)にリリースすることを発表した。

【写真を見る】『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』ライブ写真

2021年10月から一年以上に渡るライブ活動の封印期間を経て、今年1月に幕張メッセ国際展示場で行われた復活ライブ「BABYMETAL RETURNS -THE OTHER ONE -」の後篇となる本公演では、BABYMETALのもうひとつの物語・復元計画「THE OTHER ONE」が完結を迎え、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による新生BABYMETALが誕生。”METALVERSE”という新世界(ニューワールド)へと舞台を移し新章がスタートすることが告げられた。2日間を通して期待と熱気に溢れた観客約20000人を動員し、BABYMETALにとって「全てが終わり、全てが始まる」節目のライブとなった。

4月1日(土)の「BLACK NIGHT」からは、3月に発売されたコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』より新曲5曲(「MAYA」「Mirror Mirror」「Time Wave」「Believing」「METALIZM」)のライブ初披露の模様を収録。1月の幕張メッセ公演でも出現したBABYMETALとは別の新たな生命体の3人組がステージに登場した「KARATE」のパフォーマンスや、最終段階を迎えたTHE OTHER ONE復元計画の謎の解明。ライブ終盤のストーリームービーによりこれまで我々が見てきたBABYMETALとの永遠の別れ、そしてメタルの神であるキツネ様により召喚された新生BABYMETALの誕生が告げられた模様を余すところなく収録。

新生BABYMETALとして記念すべき初ライブとなった4月2日(日)の「CLEAR NIGHT」からは、1月の幕張メッセ公演冒頭の登場シーンでは空席となっていた3つ目の玉座にMOMOMETALが鎮座した「METAL KINGDOM」による壮大な幕開けや色鮮やかに輝くバトルスーツに身を包み、新たな面持ちで新境地へと歩みを進めたBABYMETALの姿を収録。2016年9月19日の東京ドーム公演以来久しぶりのライブ披露となった「いいね!」「Light and Darkness」やオーディエンスが掲げるスマホライトの演出が美しい「Monochrome」、そしてBABYMETALの名刺的代表曲「BABYMETAL DEATH」のオリジナルver.がさらにブルータルなヘヴィさを増して完全復活。新生BABYMETALの新たな旅立ちに希望と期待を抱かせたライブの感動を臨場感溢れる映像美で体感できる内容となっている。

映像商品は、一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、ライブ音源のアナログ盤を発売。コンセプトの異なるDAY-1「BLACK NIGHT」とDAY-2「CLEAR NIGHT」の2日間を表現するためにBlu-ray、DVDは2枚組に、LIVE VINYLは2タイトルに形態を分け全28曲を収録。また、復活した「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、112ページ予定のライブ写真集がセットになったTHE ONEリミテッドエディションの予約販売を、本日7月6日(木)18:00から開始する。

<作品情報>

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL

発売日:2023年10月11日(水)

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。

Blu-ray & DVD

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -

①【2Blu-ray(完全生産限定盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥13200 (tax in) 品番:TFXQ-78240~78241 ※アナログサイズジャケット仕様

②【2Blu-ray(通常盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥12100 (tax in) 品番:TFXQ-78242~78243

③【2DVD(通常盤)】(BLACK NIGHT / CLEAR NIGHT:全28曲)

価格:¥9900 (tax in) 品番:TFBQ-18277~18278

LIVE VINYL

④【2VINYL(完全生産限定盤)】(BLACK NIGHT:全14曲)

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”BLACK NIGHT”

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38121~38122

⑤【2VINYL(完全生産限定盤)】(CLEAR NIGHT:全14曲)

タイトル:BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - ”CLEAR NIGHT”

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38123~38124

THE ONE限定盤

⑥【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)2Blu-ray+4CD+写真集】

価格:¥26400(tax in) 品番:ONEB-0040

タイトル:『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:Blu-ray(2枚 / 全28曲)、LIVE ALBUM(4枚 / 全28曲)

※112ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】

BLACK NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38121~38122のみ収録

【2023.4.1 at PIA ARENA MM】

01. THE LEGEND

02. メギツネ

03. ギミチョコ!!

04. MAYA

05. Mirror Mirror

06. Time Wave

07. KARATE

08. Believing

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

12. Road of Resistance

13. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

CLEAR NIGHT ※LIVE VINYLは、TFJC-38123~38124のみ収録

【2023.4.2 at PIA ARENA MM】

01. METAL KINGDOM

02. Road of Resistance

03. いいね!

04. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

05. Mirror Mirror

06. Light and Darkness

07. KARATE

08. Monochrome

09. METALIZM

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. Divine Attack - 神撃 -

12. THE ONE

13. BABYMETAL DEATH

14. イジメ、ダメ、ゼッタイ

