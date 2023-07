「奨学金の申請を馬鹿にされた」母子家庭で育つ10代の怒りと受け入れて変わること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月4日(火)は、『思い切って書き込んでみよう』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組の掲示板に投稿された内容について語り合いました。そのなかから、家庭環境についての書き込みと、校長と教頭のメッセージを紹介します。こもり校長:学校掲示板は、このラジオの中の学校の教室なのよ。今日は、どんなことでもいいので思い切って書き込んでみて! ここにはみんなの書き込みを受け止めてくれる仲間もいるし、職員(スタッフ)も毎日見ている。校長、教頭もそうだよ。COCO教頭:本当にそう。マジで見てる!思いきろうかな。今日、学校の事務室に奨学金の申請書を提出しに行ったら、それを見た友達(親は共働き)が馬鹿にしてきた。普段、「自分の推しは母子家庭で育ったけど、すごい人なんだ」ってあんなに豪語してるのに。自分の推しは良くて、友達はダメなんだ。その言葉あんたの推しに面と向かって言える? そんなことも親に教えられないで育ったんだ。正直めっちゃ悔しかったけど、私には言っていいこととダメなことを分別できるように育ててくれた母親がいる。自分はこの人生が、この境遇が好きだって逆に胸を張れるようになった気がする。だから今日の言葉は無視しようと思う。めちゃくちゃ腹立つけど、馬鹿にしてきたのは許せないけど、私をいろんな意味で強くしてくれてありがとう。これからはもっと今いる家族を大事にするね。自分の中では整理できないし、誰かに聞いてもらいたいから掲示板に書いてみる。ちょっとは強くなれるかな?(16歳)COCO教頭:ここに書いてくれた時点で強くなっているよ。でも、こんなことを言ってくる子がいるんだね。こもり校長:う~ん、自分の環境と比べちゃう子がいるんだろうけど……。俺は、その馬鹿にしてきた言葉をそのまま受け取ってもいいと思っちゃうんだよね。たぶん言ってきた子の家はお金の工面ができるから、「母子家庭だから大変だね」みたいな……そこを馬鹿にする言い方だったのかもしれないけど……。COCO教頭:そうだね……。こもり校長:でも、「そうですけど?」「そりゃ大変だよ。母親1人でやってんだぜ?」ってことじゃん。これが現実だし、本当にお母さんが頑張ってくれているし。COCO教頭:そうやな。こもり校長:校長先生も母子家庭で、中学から受験させてもらって……すごい大変な思いをしているのを見てるから。だって、たしかにそうだもん。親が2人とも働いている家庭なら、たぶん楽だぜ……ってことだしね。COCO教頭:その大変さは、言ってきた子にはわからないしね。こもり校長:そこ(言ってきた子のような家庭)に憧れを持たなくてもいいと思うし、言われたことに対して、お母さんに「申し訳ない」と思う必要もないと思うよ。その子とは、たどってきた歴史も背負っているものも違うから。COCO教頭:そうだね。こもり校長:だし、今の立場について単純に入れ替えて考えるのは、すごく雑なことだと思うのよ。キミにはキミにしか感じられないものを背負っているしね。相手もそうだし。COCO教頭:うん。こもり校長:だから、(友達のことを)全否定して全部を断ち切ってしまうのはもったいないから、どこか1つは受け入れる方向がいいんじゃないかな。(今回なら)言葉を受け入れて、「そうなんだよ。だから自分は頑張るんだよね。応援ありがとう」でいいと思う。それが、自分のお母さんに対するリスペクトにもなるんじゃないかな、って思うね。COCO教頭:そうだね。お母さんもそのほうが嬉しいよね、全否定するよりね。こもり校長:これから奨学金をもらうってなったら、そのお金でいろんなことを勉強して、いつか働きながら返す番が回ってくると思うけど……そのつらさを感じたときに、後悔なく真っ直ぐに進めるような強さを持ってくれたら嬉しいなと思う。書き込んでくれてありがとう。COCO教頭:本当にありがとう。今日、強くなったのを見たからね!この日の放送では……・「初めて思い切って書き込みました。免許を取ったばかりの校長と車の話がしたい」という17歳・「僕にもそろそろ彼女ができてもいいと思うんです。気になっている子はいるのですが、僕はタイプじゃないそうです……」という15歳・「帰国子女なんですけど、英語の授業でネイティブの発音をいじられることに悩んでいます」という15歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/