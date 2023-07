上白石萌歌「ギャルに憧れはあったんです」ドラマ『パリピ孔明』出演で金髪に

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。7月3日(月)の放送では、初めて金髪にした感想を語りました。上白石:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは~! 1ヵ月ぶりです! 初めて髪の毛をブリーチしました! イエ~イ(笑)。テンション上げ上げですよ!10月から始まるフジテレビのドラマ『パリピ孔明』に出演することが決まりました! 私は月見英子という役を演じます。そして、この役を演じるにあたって、初めて髪の毛をブリーチしまして……! 金髪ってテンション上がりますね。ずっとギャルに憧れはあったんですよ(笑)。やっと私の内側に住んでいたギャルを、外に出してあげる機会が来ました!ドラマ『パリピ孔明』では、主人公の諸葛孔明役を向井理さんが、諸葛孔明が中国三国時代から現代へと転生し、その先で出会う1人の歌姫・月見英子役を上白石が演じます。2人は本作で初共演とのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/