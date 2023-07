アイナ・ジ・エンド「“ありがとう”と“大好き”しか言うことがない」BiSH解散ライブを終えて

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月4日(火)の放送では、6月29日に東京ドームで開催されたBiSHの解散ライブ「Bye-Bye Show for Never」を終えた感想を伝えました。アイナ:先週6月29日は、BiSHの解散ライブでした。見に来てくれた、書き込みをくれた生徒(リスナー)ちゃん、そして清掃員(ファン)、ありがとうございます!本当に……「ありがとう」と「大好き」しか言うことがないんだろうな、って思った夜でした。それ以外の言葉は、歌とか踊りで全部伝えきっているような感覚でした。しかも清掃員は、すごい熱量で踊ったり声を出したりしてくれて。ドームの5万人の清掃員の声っていうのは、もう破壊的で……(笑)。どよめいてましたね。あと拍手も……あんな拍手を経験できて、私はもういつ死んでもいいんじゃないかと思うぐらい幸せでした。本当にありがとう。東京ドームのライブDVDとBlu-ray(「Bye-Bye Show for Never at TOKYO DOME」)の発売も決定しました! これは、11月22日ということで冬前ですね。みんなのBiSH燃えつきデーも終わったぐらいじゃないかな? ちょうどいい頃に発売されるので、よかったら一緒に見ましょう!この日の放送では、7月3日に配信リリースされた新曲「宝石の日々」をオンエアし、今後のライブ予定など“これからのアイナ・ジ・エンド”について話していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/