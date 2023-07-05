【出場選手一覧】プロ野球オールスターゲーム2023、セパ選出メンバーは？…

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「マイナビオールスターゲーム2023」が7月19、20日にバンテリンドーム ナゴヤ（第1戦）、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（第2戦）で行われる。開催に先立ち、監督推薦を含むセ・パ両リーグの出場選手が発表された。
監督推薦では、セ・リーグから大竹耕太郎（阪神）、細川成也（中日）と活躍を見せる現役ドラフト移籍組などが初選出。パ・リーグからは田中将大（楽天）が8度目、和田毅（ソフトバンク）が6度目の出場を決めた。
なお、14日にはプラスワン投票の結果が発表。全出場選手が出揃うこととなる。
セ・リーグ
先発投手
村上 頌樹（阪神）
中継投手
岩崎 優（阪神）
抑え投手
湯浅 京己（阪神）
投手
清水 昇（東京ヤクルト）
田口 麗斗（東京ヤクルト）
サイスニード（東京ヤクルト）
東 克樹（横浜DeNA）
山﨑 康晃（横浜DeNA）
今永 昇太（横浜DeNA）
大竹 耕太郎（阪神）
戸郷 翔征（読売）
九里 亜蓮（広島東洋）
小笠原 慎之介（中日）
Ｒ．マルティネス（中日）
捕手
梅野 隆太郎（阪神）
大城 卓三（読売）
一塁手
大山 悠輔（阪神）
二塁手
中野 拓夢（阪神）
三塁手
佐藤 輝明（阪神）
遊撃手
木浪 聖也（阪神）
内野手
中田 翔（読売）
牧 秀悟（横浜DeNA）
宮﨑 敏郎（横浜DeNA）
坂本 勇人（読売）
岡本和真（読売）
外野手
近本 光司（阪神）
秋山 翔吾（広島）
Ｓ．ノイジー（阪神）
佐野 恵太（横浜DeNA）
細川成也（中日）
パ・リーグ
先発投手
佐々木 朗希（千葉ロッテ）
中継投手
山﨑 颯一郎（オリックス）
抑え投手
Ｒ．オスナ（福岡ソフトバンク）
投手
山下 舜平大（オリックス）
山﨑 福也（オリックス）
津森 宥紀（福岡ソフトバンク）
和田 毅（福岡ソフトバンク）
平良 海馬（埼玉西武）
田中 将大（東北楽天）
種市 篤暉（千葉ロッテ）
Ｌ．ペルドモ（千葉ロッテ）
加藤 貴之（北海道日本ハム）
上沢 直之（北海道日本ハム）
田中 正義（北海道日本ハム）
捕手
森 友哉（オリックス）
Ａ．マルティネス（北海道日本ハム）
一塁手
頓宮 裕真（オリックス）
中村 晃（福岡ソフトバンク）
二塁手
外崎 修汰（西武）
三塁手
栗原 陵矢（福岡ソフトバンク）
遊撃手
源田 壮亮（埼玉西武）
内野手
紅林 弘太郎（オリックス）
小深田 大翔（東北楽天）
安田 尚憲（千葉ロッテ）
外野手
近藤 健介（福岡ソフトバンク）
松本 剛（北海道日本ハム）
杉本 裕太郎（オリックス）
万波 中正（北海道日本ハム）
DH
柳田 悠岐（福岡ソフトバンク）
中村 剛也（埼玉西武）