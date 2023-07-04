和月伸宏原作によるTVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」の第1話「剣心・緋村抜刀斎」の場面カットが公開された。

7月6日よりフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて放送開始される「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」。明治11年の東京・下町、神谷活心流師範代の神谷薫は、その流儀の名を騙る辻斬り人・斬り抜刀斎を追っていた。ある日の夜、薫は刀を持ち歩く1人の男と出会う。まるで戦う様子がないその男を不審に思う薫だったが、彼は自らを「流浪人の緋村剣心」と名乗り……。最新のアニメーション技術で原作を第1話から再構築した、新たなアニメ「るろうに剣心」が描かれる。

TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」

放送情報

フジテレビ：7月6日（木）より毎週木曜日24:55～

関西テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日25:55～

東海テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日26:04～

秋田テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日25:20～

岩手めんこいテレビ：7月6日（木）より毎週木曜日24:55～

仙台放送：7月6日（木）より毎週木曜日25:30～

さくらんぼテレビジョン：7月6日（木）より毎週木曜日24:55～

福島テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日24:55～

新潟総合テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日25:50～

テレビ静岡：7月6日（木）より毎週木曜日25:30～

テレビ新広島：7月6日（木）より毎週木曜日26:00～

テレビ愛媛：7月6日（木）より毎週木曜日25:05～

テレビ西日本：7月6日（木）より毎週木曜日25:55～

サガテレビ：7月6日（木）より毎週木曜日24:55～

テレビ熊本：7月6日（木）より毎週木曜日25:45～

鹿児島テレビ：7月6日（木）より毎週木曜日25:30～

北海道文化放送：7月12日（木）より毎週水曜日24:40～

長野放送：7月6日（木）より毎週木曜日25:30～

アニマックス：7月29日（木）より毎週土曜日19:00～

配信情報

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スタッフ

原作：和月伸宏『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－』（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：山本秀世

シリーズ構成：倉田英之

キャラクターデザイン：西位輝実

音楽：高見優

制作：ライデンフィルム

オープニングテーマ：Ayase×R-指定「飛天」

エンディングテーマ：Reol「切っ先」

キャスト

緋村剣心：斉藤壮馬

神谷薫：高橋李依

明神弥彦：小市眞琴

相楽左之助：八代拓

高荷恵：大西沙織

四乃森蒼紫：内田雄馬

斎藤一：日野聡

※高見優の高ははしごだかが正式表記。

(c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」製作委員会