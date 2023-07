Mrs. GREEN APPLE アルバムリリースからテレビ出演、雑誌掲載まで！最新情報を一挙紹介

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月3日(月)の放送で、出演したテレビや掲載される雑誌、アルバムリリースなど、最近の活動を報告しました。大森元貴 (Vo/Gt):僕たちは、6月30日に『A-Studio+』(TBS系)に出させていただきました。藤澤涼架 (Key):ありがとうございます!大森:あまりしゃべってこなかったことが、取り上げられたりして楽しかったですね!若井滉斗 (Gt):そうですね!大森:そして、7月1日には『THE MUSIC DAY』(日本テレビ系)に生出演しました。「ダンスホール」と「Magic」を披露しましたね!藤澤・若井:はい!大森:で!(ドラマ)『日曜の夜ぐらいは...』(ABCテレビ・テレビ朝日系)が昨日(7月2日に)最終回を迎えましたね。あらためて、(主題歌の)「ケセラセラ」で関わらせていただいて、本当にありがとうございました!藤澤・若井:ありがとうございました!大森:本当に……「ケセラ」を聴いて『日ぐら』を思い出したり、『日ぐら』をどこかで見かけたりとかしたときに「ケセラ」を思い出したりとか。そういうのがあるといいな、って思います。若井:そうですね!大森:そして、『7ぴあ』7月号の無料配布スタート。TFM(TOKYO FM)のマンスリータイムテーブル7月号にも登場しています! 表紙ですからね!藤澤・若井:ありがとうございます!大森:そして! 7月4日には、音楽誌『PMC』の特別編集本! まるごと1冊Mrs. GREEN APPLE特集!『PMC SPECIAL EDITION 3 Mrs. GREEN APPLE』が発売ということで!若井:これもすごいよね。ボリューミー!大森:すごいページ数ですから。藤澤:盛りだくさんですよ!大森:結成からいままでのことを、どのメディアでもしゃべってこなかったような突っ込んだ話を……! たくさんしゃべっているからね。若井:濃密な一冊!藤澤:みんなの質問にも答えているところもありますからね。大森:そうだね! ぜひお求めください!若井:このあと(7月4日0時から)はですね! 僕たちの5枚目となるアルバム『ANTENNA』のデジタル配信がスタートします!大森:デジタル配信だ!若井:CDでのリリースは7月5日水曜日なんですけど、サブスクでは一足早く聴くことができます!大森:これ、サブスクで聴けるけど、CDもいろいろ監修して作ってるから、CDもちゃんと手に入れて……!藤澤:はい!若井:お願いします!藤澤:さらに! 7月8日土曜日からは、アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』もスタートします! 遊びに来てくれる生徒(リスナー)のみんなはお楽しみに~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/