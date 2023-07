メイジー・ピーターズ、UKチャート1位獲得の最新アルバムより「Run」MV公開

メイジー・ピーターズが、2023年6月23日(金)にリリースしたアルバム『The Good Witch/ ザ・グッド・ウィッチ』より「Run/ラン」のミュージック・ビデオを公開した。

【動画を観る】「Run/ラン」MV

本アルバムがUKチャート1位にランクイン、英国の女性ソロ・アーティストとして最年少で1位を獲得したメイジー・ピーターズ。グラストンベリーの象徴的なピラミッド・ステージでのデビューショー、そしてウェンブリーのOVOアリーナを完売させるという画期的な1週間を経て公開された「Run/ラン」のMV。アヴェスタ・ケシュマンが監督を務め、メイジーが森の中で一人迷子になり、魔女の仲間に加わり、不吉な力から逃げ始めるストーリーが描かれている。

なお、メイジー・ピーターズはSUMMER SONIC 2023に出演する予定。

<リリース情報>

メイジー・ピーターズ

『ザ・グッド・ウィッチ』

リリース:2023年6月23(金)

WPCR-18608 2860円(税込)

https://maisiepetersjp.lnk.to/thegoodwitch

=収録曲=

1. The Good Witch

2. Coming Of Age

3. Watch

4. Body Better

5. Want You Back

6. The Band And I

7. Youre Just A Boy (And Im Kinda The Man)

8. Lost The Breakup

9. Wendy

10. Run

11. Two Weeks Ago

12. BSC

13. Therapy

14. There It Goes

15. History Of Man

16. Body Better (Acoustic)※国内盤CDのボーナス・トラック

オフィシャルサイト: https://www.maisiepeters.co.uk/bodybetter