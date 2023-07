BAND-MAID、結成10周年記念ベストアルバムアートワーク公開

BAND-MAIDが結成10周年を記念しリリースするベスト・アルバム『10th Anniversary Best』のアートワークを公開、リマスタリング楽曲が収録されることが発表となった。

【画像】BAND-MAID結成10周年ベストのアートワーク

2023年8月2日に発売するBAND-MAID初となるベスト・アルバムは、インディーズ時代〜メジャーデビュー後の日本クラウン在籍時〜ポニーキャニオンへのレーベル移籍以降の楽曲からチョイスされた30曲を2枚に収めた作品。vol.1と2の2枚を並べると1枚画になるジャケットは、BAND-MAIDを彩る様々な要素のイラストがちりばめられたこだわりのアートワークとなっている。文字通り彼女たちの10年の軌跡を網羅した本作は、このベスト・アルバムのために全曲をリマスタリング。ご主人様お嬢様(ファンの呼称)はもちろん、BAND-MAIDの入門編としても楽しめる内容となっている。

なお8月4日には米国3大野外フェスのひとつ「Lollapalooza Chicago」出演に加え、メキシコ含む北米ツアーを8月に再度開催する。凱旋公演かつ10周年ツアーファイナルとなる神奈川・横浜アリーナ公演のチケットは7月3日よりイベンター先行抽選販売受付もスタートしている。

<リリース情報>

BAND-MAID

『10th Anniversary Best Vol.1』

2023年8月2日(水)発売

定価:2500円(税抜価格:2273円)

=収録曲=

1. Thrill

2. REAL EXISTENCE

3. alone

4. YOLO

5. Don't you tell ME

6. Daydreaming

7. Choose me

8. DOMINATION

9. DICE

10. start over

11. glory

12. Bubble

13. endless Story

14. Different

15. Warning!

BAND-MAID

『10th Anniversary Best Vol.2』

定価:2500円(税抜価格:2273円)

=収録曲=

1. Shake That!!

2. the non-fiction days

3. FREEDOM

4. Puzzle

5. secret My lips

6. Play

7. I can't live without you.

8. Rock in me

9. Screaming

10. Blooming

11. 輪廻

12. NO GOD

13. After Life

14. Manners

15. Corallium

BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo