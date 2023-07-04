許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stage」の公演概要とキャストが発表された。

舞台は10月6日から15日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、10月20日から29日まで大阪・メルパルクホール、11月3日から12日まで東京・立川ステージガーデンで実施。「The Third Stage」では海外プレイヤーとの熱戦が繰り広げられることから、キャストにも国際色豊かな顔ぶれが揃う。ミハエル・ビスマルク役にはバーンズ勇気、リスタン・バルドー役の鮎川太陽が名を連ねた。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stage」は、今年4月に20周年を迎えた「ミュージカル『テニスの王子様』」の新シリーズ「ミュージカル『新テニスの王子様』」の第3章。脚本・演出は上島雪夫が務め、作詞は三ツ矢雄二、音楽は兼松衆が手がける。なお20周年を記念したYouTube特別番組「テニミュ通信」が配信されることも決定した。配信日などの詳細は続報を待とう。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stage」

期間：2023年10月6日（金）～15日（日）

場所：東京都 TOKYO DOME CITY HALL



期間：2023年10月20日（金）～29日（日）

場所：大阪府 メルパルクホール



期間：2023年11月3日（金・祝）～12日（日）

場所：東京都 立川ステージガーデン

スタッフ

原作：許斐剛『新テニスの王子様』（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：上島雪夫

作詞：三ツ矢雄二

音楽：兼松衆

振付：上島雪夫、井餘田修

キャスト

越前リョーマ：今牧輝琉

不二周助：持田悠生

亜久津仁：益永拓弥

跡部景吾：高橋怜也

幸村精市：藤田浩太朗

真田弦一郎：吉田共朗

柳蓮二：梶田拓希

白石蔵ノ介：武本悠佑



平等院鳳凰：佐々木崇

種ヶ島修二：秋沢健太朗

デューク渡邊：大久保圭介

徳川カズヤ：小野健斗

入江奏多：泰江和明

君島育斗：星野勇太

毛利寿三郎：丸山龍星



ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク：ザック・コバヤシ

Q・P：パース・ナクン

ミハエル・ビスマルク：バーンズ勇気

エルマー・ジークフリート：チャーリー

A・フランケンシュタイナー：JAY

手塚国光：山田健登



トリスタン・バルドー：鮎川太陽

ティモテ・モロー：ジェレミー・クロディス

オジュワール・ドロン：才川コージ

プランス・ルドヴィック・シャルダール：DION

エドガー・ドラクロワ：ロマ・トニオロ

ジョナタン・サン・ジョルジュ：胡凛ウィリアムズ



ラルフ・ラインハート：ルーク・ヨウスケ・クロフォード

ドゥドゥ・オバンドゥー：ジョエル・ショウヘイ

キコ・バレンティン：乃本セイラ

(c)許斐 剛／集英社・新テニミュ製作委員会