大阪府民は自慢したがりだ。しかも、それ自慢なの?とつっこみたくなる、爆笑ネタにもなっている。天満のサラリーマンに自慢を聞くと、「電気代435円です」とドヤ顔で言う。「先々月が485円、先月が435円。」なんでそんなに安く済むの?「電気をつけない。テレビの灯りが電気です。」へー!そこまでする理由がよくわからない。「関西電力からいちばん安いと言われる。それが僕の自慢話です。」自慢かどうかわかんないけど、びっくりはするね。 新世界にいたピンクヘアのおっちゃんの自慢話は「吉本の島木譲二、池乃めだか、横山やすし、みな連れ(友だち)やってん」だって!「個人的にお酒飲み行ったりしとった。」ふーん、それはすごいかな。「池乃めだかの髪型は、散髪屋さん私が紹介してん」って感心するべきなのかなんなのか? 天満の三人連れの女子の自慢は「寄り目の片方だけまっすぐ向ける」と言うのだけど、どんなことかいまひとつわからない。でも片目が寄り目、片目がまっすぐ向いていて、意外にやってもらうとびっくりする。でも得したことは?「みんなできないけど自分だけできる優越感」って、それ得なのかなあ?「めっちゃ自慢!え?できます?できますか?」と詰めてくる。はいはい、すごいです!駒川商店街の三人連れの中のおいちゃんは「大昔やけど、同級生の女の子が、ケンコバの姉ちゃん」えー?ケンドウコバヤシのお姉さんと同級生だったの?「同じクラスになったこともある」とさらに自慢げ。ではケンコバ本人を見たことは?「小ちゃい時に三輪車をこいでる姿は見た。自慢です」それは自慢なのかもね。 新世界で昼飲み中のおっちゃんが「おれ4ヶ国語を話せる。I speak 4 languages」と言い出したのは驚いた。「台湾語、日本語、中国語、アメリカ」の4ヶ国語を話せるのはなぜ?「親が台湾人やもん」なるほど!「我是台湾人」「俺台湾人や」と台湾語で言う。英語で何か言ってみてもらうと「Osaka is very very friendly and enjoyable city」どういう意味ですか?「大阪は平和で楽しい街です」なんで英語を喋れるの?「ロサンゼルスに住んでたよ」そうなんだ。「カリフォルニア大学行った。娘はハーバード大学や」えー!娘さんがまたすごい!「英検1級を最年少で日本で取ったの俺や」そりゃまたすごい!そんな人がなんでこんなところで昼間から飲んでるの? 高島屋前では母と娘の三人が「美容外科に行ってきました」と自慢。「おでこのシワを取った」「顔が小さくなるように注射」「眉間の皺とほうれい線を取った」きれいになったと言うのだけどついつい「なくなってるんですか?」と言ってしまった。 阿倍野の親子に自慢を聞くと、お嬢ちゃんが腹踊りをすると言う。お腹を出して、波打つように腹を動かす!7歳でこれはすごい!どうやるのか聞くと「へこませて、その後出す」ってそのままじゃん! とりあえず「自慢話ありますか?」と聞いたら何かが出てくるのがすごい!大阪の人はやはりエンターテイナーだねえ!