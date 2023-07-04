久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」の最新キービジュアルが公開された。

これはアメリカ・ロサンゼルスで開催中のイベント「AnimeExpo 2023」内で解禁されたもの。キャラクタービジュアル第5弾には、見えざる帝国（ヴァンデンライヒ）の精鋭・星十字騎士団（シュテルンリッター）のメンバーである石田雨竜、バンビエッタ・バスターバイン、グレミィ・トゥミュー、バズビー、ユーグラム・ハッシュヴァルト、彼らを率いるユーハバッハの姿が切り取られた。「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」は、7月8日にテレビ東京系列ほかで放送スタート。

「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」

放送情報

テレビ東京系列：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～

テレビ静岡：2023年7月9日（日）より毎週日曜日5:30～

新潟放送：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:30～

広島テレビ：2023年7月11日（火）より毎週火曜日25:29～

仙台放送：2023年7月17日（月）より毎週月曜日25:30～ ※初回放送は25:45～

AT-X：2023年7月12日（水）より毎週水曜日21:30～

アニマックス：2023年8月10日（木）より毎週木曜日19：00～

配信情報

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スタッフ

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：田口智久

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史、若林厚史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：佐々木俊宏、後藤和史

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：鷺巣詩郎

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

黒崎一護：森田成一

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

京楽春水：大塚明夫

平子真子：小野坂昌也

朽木白哉：置鮎龍太郎

狛村左陣：稲田徹

日番谷冬獅郎：朴ろ美

更木剣八：立木文彦

涅マユリ：中尾隆聖

兵主部一兵衛：楠見尚己

ユーハバッハ：菅生隆之

石田雨竜：杉山紀彰

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

バンビエッタ・バスターバイン：竹達彩奈

エス・ノト：松岡禎丞

バズビー：小野友樹

グレミィ・トゥミュー：花江夏樹

リルトット・ランパード：悠木碧

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

ニャンゾル・ワイゾル：保志総一朗

ジゼル・ジュエル：東山奈央

(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ