SixTONES、キンプリ、YOASOBI、あいみょん…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月1日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。7月1日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(7月1日(土)付)を発表しました。初登場! ももいろクローバーZも所属するSTARDUST PLANET発の6人組アイドルグループ。6月21日(水)にリリースした、メジャーファーストシングルです。先週の13位から4ランクアップ↑ デビュー曲「Have a nice day」がTikTokで5億回以上再生され、2作目の「NIGHT DANCER」は12億回超を記録している今注目の22歳ソロアーティストです。先週の5位から3ランクダウン↓ 6月28日(水)に日本デビュー6周年を迎えたTWICE。それを記念して、TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channelで同曲のライブ映像が公開されました。初登場! 7月2日(日)に、キンプリ初のファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」が、東京・有明アリーナにて開催されました。先週の4位から2ランクダウン↓ 去年に阪神甲子園球場で開催された「AIMYON 弾き語り LIVE 2022 -サーチライト- in 阪神甲子園球場」のBlu-ray&DVDが、7月19日(水)にリリースされます。先週の2位から3ランクダウン↓ メンバーの森本慎太郎さんは、9月9日(土)から始まる舞台「DREAM BOYS」で、Snow Manの渡辺翔太さんとともにW主演を務めます。先週の8位から4ランクアップ↑ 7月5日(水)には、同曲も収録された4年ぶり5枚目のオリジナルアルバム『ANTENNA』がリリースされます!先週の7位から4ランクアップ↑ 同曲が主題歌の映画「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」は、興行収入131億円を突破(7月3日現在)! スピッツは、6月9日(金)に公開された映画「水は海に向かって流れる」の主題歌(「ときめきpart1」)も担当しています。先週の1位から1ランクダウン↓ MAN WITH A MISSIONは、先週ドイツのベルリンとミュンヘンでライブをおこない、さらには、スペインで開催されたフェスにも出演しました!そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 同曲がオープニング主題歌のテレビアニメ「【推しの子】」第2期の制作が発表され、Twitterでは「第2期もYOASOBIに担当して欲しい」という声がたくさん寄せられていました。――番組ではほかにも、ゲストパートにOWV(オウブ)の 本田康祐(ほんだ・こうすけ)さん、中川勝就(なかがわ・かつなり)さんが登場。7月19日(水)リリースのセカンドアルバム『JACK POT』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/