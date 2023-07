3日、2023JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ抽選会が行われた。

2023シーズンのJリーグYBCルヴァンカップはすでにグループステージ全日程が終了し、プライムステージに進出する8チームが出揃っている。Aグループは5勝1敗の成績で駆け抜けた横浜F・マリノス、大混戦となったBグループは1勝5分けで終えた浦和レッズ、Cグループは5勝1敗の名古屋グランパス、Dグループは4勝1分け1敗でフィニッシュしたアビスパ福岡、Eグループは3勝1分け2敗と勝ち越したガンバ大阪がそれぞれ首位で突破を果たした。

そのほか、Aグループの北海道コンサドーレ札幌、Dグループの鹿島アントラーズ、EグループのFC東京も他グループ2位との比較で成績上位3クラブ以上に入り、プライムステージ行きの切符を掴み取っている。これら8チームによって準々決勝と準決勝はホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行い、決勝は1試合での決着となる。

抽選会の模様はJリーグの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、各クラブの選手が登場。抽選の結果、プライムステージの組み合わせは以下のように決まった。

◆■JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ組み合わせ

▼準々決勝(9月6日、10日)

(A)鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス

(B)アビスパ福岡 vs FC東京

(C)浦和レッズ vs ガンバ大阪

(D)横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌

▼準決勝(10月11日、15日)

(A)の勝者 vs (B)の勝者

(C)の勝者 vs (D)の勝者

▼決勝

11月4日(土)国立競技場