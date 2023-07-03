グラビアアイドルの真島なおみが7月2日、自身のTwitterを更新しポニテ水着ショットを披露した。
真島は「ポニテ好きっ..?」とツイートし、ポニーテールヘアでのセクシー水着ショットを披露。この投稿にファンからは「大好き」「可愛くて良い」「素晴らしいです」「大天使」といった声が寄せられた。
ポニテ好きっ..?☺️💕 pic.twitter.com/eqAcYnl5Y5— 真島なおみ (@naomi_majima) July 2, 2023
（C）ゼロイチファミリア
掲載日
グラビアアイドルの真島なおみが7月2日、自身のTwitterを更新しポニテ水着ショットを披露した。
真島は「ポニテ好きっ..?」とツイートし、ポニーテールヘアでのセクシー水着ショットを披露。この投稿にファンからは「大好き」「可愛くて良い」「素晴らしいです」「大天使」といった声が寄せられた。
ポニテ好きっ..?☺️💕 pic.twitter.com/eqAcYnl5Y5— 真島なおみ (@naomi_majima) July 2, 2023
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