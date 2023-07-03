グラビアアイドルの真島なおみが7月2日、自身のTwitterを更新しポニテ水着ショットを披露した。

真島なおみ

真島は「ポニテ好きっ..?」とツイートし、ポニーテールヘアでのセクシー水着ショットを披露。この投稿にファンからは「大好き」「可愛くて良い」「素晴らしいです」「大天使」といった声が寄せられた。

（C）ゼロイチファミリア