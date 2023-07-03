本日7月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。
「政宗くんのリベンジR」
- AT-X：2023年7月3日（月）より毎週月曜日21:00～
- TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日23:00～
- サンテレビ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日23:30～
- KBS京都：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:30～
- BSフジ：2023年7月5日（水）より毎週水曜日24:30～
「Lv1魔王とワンルーム勇者」
- AT-X：2023年7月3日（月）より毎週月曜日21:30～
- TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日22:30～
- BS日テレ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- カンテレ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日26:55～
「もののがたり」第二章
- TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS11：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- AT-X ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日23:00～
- とちぎテレビ ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日23:00～
「おかしな転生」
- テレビ東京：2023年7月3日（月）より毎週月曜日25:30～
- テレビ愛知：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:35～（初回27:35～）
- AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日21:30～
- BSテレ東：2023年7月4日（火）より毎週火曜日24:30～
- 秋田放送：2023年7月4日（火）より毎週火曜日25:24～
- 北陸放送：2023年7月5日（水）より毎週水曜日25:30～
- 鹿児島テレビ放送：2023年7月6日（木）より毎週木曜日26:00～
- 静岡放送：2023年7月8日（土）より毎週土曜日26:13～
- チューリップテレビ：2023年7月14日（金）より毎週金曜日25:53～
- IBC岩手放送：2023年7月14日（金）より毎週金曜日26:55～
- テレビユー山形：2023年7月21日（金）より毎週金曜日25:23～
- テレビ和歌山：2023年7月27日（木）より毎週木曜日24:05～
- 熊本放送：2023年9月1日（金）より毎週金曜日25:53～
「夢見る男子は現実主義者」
- テレビ東京：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:00～
- BS日テレ：2023年7月4日（火）より毎週火曜日24:30～
- AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日23:30～
- MBS：2023年7月4日（火）より毎週火曜日27:30～
- 静岡放送：2023年7月5日（水）より毎週水曜日25:25～