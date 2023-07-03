「政宗くんのリベンジR」ビジュアル (c)竹岡葉月・Tiv・一迅社/「政宗くんのリベンジ」製作委員会R

本日7月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。

「政宗くんのリベンジR」

  • AT-X：2023年7月3日（月）より毎週月曜日21:00～
  • TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日23:00～
  • サンテレビ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日23:30～
  • KBS京都：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:30～
  • BSフジ：2023年7月5日（水）より毎週水曜日24:30～

「Lv1魔王とワンルーム勇者」

  • AT-X：2023年7月3日（月）より毎週月曜日21:30～
  • TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日22:30～
  • BS日テレ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • カンテレ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日26:55～

「もののがたり」第二章

  • TOKYO MX：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS11：2023年7月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • AT-X ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日23:00～
  • とちぎテレビ ：2023年7月6日（木）より毎週木曜日23:00～

「おかしな転生」

  • テレビ東京：2023年7月3日（月）より毎週月曜日25:30～
  • テレビ愛知：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:35～（初回27:35～）
  • AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日21:30～
  • BSテレ東：2023年7月4日（火）より毎週火曜日24:30～
  • 秋田放送：2023年7月4日（火）より毎週火曜日25:24～
  • 北陸放送：2023年7月5日（水）より毎週水曜日25:30～
  • 鹿児島テレビ放送：2023年7月6日（木）より毎週木曜日26:00～
  • 静岡放送：2023年7月8日（土）より毎週土曜日26:13～
  • チューリップテレビ：2023年7月14日（金）より毎週金曜日25:53～
  • IBC岩手放送：2023年7月14日（金）より毎週金曜日26:55～
  • テレビユー山形：2023年7月21日（金）より毎週金曜日25:23～
  • テレビ和歌山：2023年7月27日（木）より毎週木曜日24:05～
  • 熊本放送：2023年9月1日（金）より毎週金曜日25:53～

「夢見る男子は現実主義者」

  • テレビ東京：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:00～
  • BS日テレ：2023年7月4日（火）より毎週火曜日24:30～
  • AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日23:30～
  • MBS：2023年7月4日（火）より毎週火曜日27:30～
  • 静岡放送：2023年7月5日（水）より毎週水曜日25:25～