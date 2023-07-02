TVアニメシリーズ「Fate/strange Fake」の制作が決定した。これは現地時間7月1日、アメリカのロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2023」内のアニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」ワールドプレミアにて明らかになったもの。ワールドプレミアでは、TVアニメシリーズのアメリカ版ティザービジュアルもお披露目された。

本日7月2日19時より日本国内で放送される「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、TVアニメシリーズの序章にあたるエピソード。放送後の本日24時には、澤野弘之による音楽の一部をコンパイルしたサウンドトラックEPが配信限定でリリースされることも発表された。また本日24時30分からは、2022年12月31日放送の「Fate Project 大晦日TVスペシャル2022」内で展開された「澤野弘之×Fate/strange Fake スペシャルライブ」がアンコール放送される。

「Fate/strange Fake」は電撃文庫より刊行されている、成田良悟による小説。米国のスノーフィールドで繰り広げられる“偽りだらけの聖杯戦争”を描く、「Fate」シリーズの1つだ。同作を原作とする「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、アメリカを舞台に数多の魔術師と英霊の死闘を描く物語で、日本語版とともに英語吹替版も同時展開される。

「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」

放送情報

TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ：2023年7月2日（日）19:00～

群馬テレビ：2023年7月2日（日）24:30～

配信情報

ABEMA、ニコニコ生放送：2023年7月2日（日）19:00～

※アーカイブ配信あり

スタッフ

原作：成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』（電撃文庫刊）

キャラクター原案：森井しづき

監督：榎戸駿・坂詰嵩仁

脚本：大東大介

キャラクターデザイン・総作画監督：山田有慶

美術監督：竹田悠介・大貫賢太郎

色彩設計：茂木孝浩・武田仁基・岡崎菜々子

CGディレクター・佐納達也

撮影監督：宮脇洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音響効果：小山恭正

音楽：澤野弘之

制作：A-1 Pictures

キャスト

アヤカ・サジョウ：花澤香菜

セイバー：小野友樹

ティーネ・チェルク：諸星すみれ

アーチャー：関智一

ランサー：小林ゆう

繰丘椿：古賀葵

オーランド・リーヴ：羽多野渉

キャスター：森久保祥太郎

フラット・エスカルドス：松岡禎丞

バーサーカー：堀内賢雄

ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸

アサシン：Lynn



フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼

ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥

ランガル：咲野俊介



ロード・エルメロイII世：浪川大輔

英語吹替キャスト

Ayaka Sajyou：Anjali Kunapaneni

Saber：Ben Balmaceda

Archer：David Vincent

Lancer：Marin Miller

(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC