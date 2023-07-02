TVアニメシリーズ「Fate/strange Fake」の制作が決定した。これは現地時間7月1日、アメリカのロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2023」内のアニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」ワールドプレミアにて明らかになったもの。ワールドプレミアでは、TVアニメシリーズのアメリカ版ティザービジュアルもお披露目された。
本日7月2日19時より日本国内で放送される「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、TVアニメシリーズの序章にあたるエピソード。放送後の本日24時には、澤野弘之による音楽の一部をコンパイルしたサウンドトラックEPが配信限定でリリースされることも発表された。また本日24時30分からは、2022年12月31日放送の「Fate Project 大晦日TVスペシャル2022」内で展開された「澤野弘之×Fate/strange Fake スペシャルライブ」がアンコール放送される。
「Fate/strange Fake」は電撃文庫より刊行されている、成田良悟による小説。米国のスノーフィールドで繰り広げられる“偽りだらけの聖杯戦争”を描く、「Fate」シリーズの1つだ。同作を原作とする「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、アメリカを舞台に数多の魔術師と英霊の死闘を描く物語で、日本語版とともに英語吹替版も同時展開される。
「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」
放送情報
TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ：2023年7月2日（日）19:00～
群馬テレビ：2023年7月2日（日）24:30～
配信情報
ABEMA、ニコニコ生放送：2023年7月2日（日）19:00～
※アーカイブ配信あり
スタッフ
原作：成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』（電撃文庫刊）
キャラクター原案：森井しづき
監督：榎戸駿・坂詰嵩仁
脚本：大東大介
キャラクターデザイン・総作画監督：山田有慶
美術監督：竹田悠介・大貫賢太郎
色彩設計：茂木孝浩・武田仁基・岡崎菜々子
CGディレクター・佐納達也
撮影監督：宮脇洋平
編集：近藤勇二（REAL-T）
音響監督：土屋雅紀
音響効果：小山恭正
音楽：澤野弘之
制作：A-1 Pictures
キャスト
アヤカ・サジョウ：花澤香菜
セイバー：小野友樹
ティーネ・チェルク：諸星すみれ
アーチャー：関智一
ランサー：小林ゆう
繰丘椿：古賀葵
オーランド・リーヴ：羽多野渉
キャスター：森久保祥太郎
フラット・エスカルドス：松岡禎丞
バーサーカー：堀内賢雄
ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸
アサシン：Lynn
フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼
ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥
ランガル：咲野俊介
ロード・エルメロイII世：浪川大輔
英語吹替キャスト
Ayaka Sajyou：Anjali Kunapaneni
Saber：Ben Balmaceda
Archer：David Vincent
Lancer：Marin Miller
(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC