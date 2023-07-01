賀来ゆうじ原作によるTVアニメ「地獄楽」第2期の制作が決定した。

4月より放送され、本日7月1日に最終回を迎えた「地獄楽」。第2期の制作決定を伝えるPVは、第1期の印象的なシーンで構成されている。最終話でようやく登場した、新キャラクター・山田浅ェ門殊現の姿も映し出された。

「地獄楽」はかつて最強の忍と謳われたものの、忍から足を洗おうとしたことから、抜け忍を許さぬ里の掟により囚えられてしまった画眉丸を主人公に描く忍法浪漫。原作は2018年から2021年にかけて少年ジャンプ＋で連載された。また今年2月には舞台化も果たしている。

TVアニメ「地獄楽」

スタッフ

原作：賀来ゆうじ「地獄楽」（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

音楽：出羽良彰

アニメーションプロデューサー：川越恒

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ+編集部

キャスト

画眉丸：小林千晃

山田浅ェ門佐切：花守ゆみり

亜左弔兵衛：木村良平

山田浅ェ門桐馬：小野賢章

杠：高橋李依

山田浅ェ門士遠：小林親弘

山田浅ェ門典坐：小林裕介

ヌルガイ：小市眞琴

民谷巌鉄斎：稲田徹

山田浅ェ門付知：市川蒼

山田浅ェ門仙汰：山下大輝

(c)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA