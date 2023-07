乃木坂46賀喜遥香「もっとしっかり頑張らなきゃ」新体制での『真夏の全国ツアー2023』スタート

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月29日(木)の放送では、7月1日(土)から始まる『乃木坂46 真夏の全国ツアー2023』への意気込みを伝えました。賀喜:今日は6月29日木曜日! 今週末7月1日の土曜日からは、私たち乃木坂46の真夏の全国ツアーがスタートします!1期生、2期生の先輩方が卒業して、新体制となって迎える初めてのツアーでして……。先輩がいらっしゃらないっていうのは、雰囲気的にも結構大きいというか。「もっとしっかり頑張らなきゃ」っていう気持ちが強いです。多分みんなもそうなので、「どうしていこうか?」みたいな話をしたり、「だからこそ頑張っていこう」みたいな話をして、みんなで頑張っている最中です! ドキドキですね。頑張りたいと思います!――リスナーのメッセージを紹介【遥香先生こんばんは! 先日、4期生の早川聖来先生が卒業を発表しましたね。突然の発表にとても驚き、今も寂しさでいっぱいです。そこで、遥香先生と聖来先生を私の得意な切り絵にしました。私が大好きなお二人の「笑顔」を切り絵にしたのでぜひ見てください】賀喜:これ切り絵なんだ! すごーい! 2人がめちゃめちゃ笑顔で笑っている写真を切り絵にしてくれたんですけど、私も聖来の笑顔が大好きなので……ありがとうございます!聖来ちゃんは『真夏の全国ツアー』の大阪公演までは出演するので、会場に会いに行ける生徒(リスナー)のみんなは、ぜひ聖来ちゃんに会いに行って、楽しい思い出たくさん作ってください!この日の放送では、ライブ前の恒例企画『カキうちわの制作』がおこなわれました。リスナーから贈られた切り絵は、番組サイトで見ることができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/