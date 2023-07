「TikTokのサムネが代わり映えしない！」10代の相談に景井ひながアドバイス

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。6月27日(火)の放送では、リスナーから届いたTikTokに関する質問に答えました。そのなかから、「サムネイル」についての相談と回答を紹介します。私の友達がTikTokにダンス動画を上げていて、たまに私も友情出演みたいな感じでその子の動画に出ています。ただ、サムネが毎回似たような感じになっていて、あまり代わり映えしていません。友達がそれで悩んでいたので、もし注目されやすいサムネや注意することがあったら教えてほしいなと思います!(16歳)景井:書き込みありがとう! サムネ(サムネイル)だね~。何人でダンス動画を撮影しているのかわからないけど……例えば2人だったら、どアップになってもギリギリ映れるじゃん? 4人なら結構難しいと思うけど……。最初は顔のアップから始まって、定位置に戻って踊り出すみたいなことをすると、見てくれる人は増えるかなと思う! サムネも普通に踊っているところだけじゃなくて、どアップの部分にしたら、また代わり映えするかなと思いますね。あとは、普段、学校で撮っているんだったら……放課後どこか違う場所で撮ってみたら、背景が変わるよね。背景が違うだけで、ガラって変わるから。あとは、どアップとか動きをつけることをやると割とサムネは代わり映えするかなと思いますね。いろいろとやってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/