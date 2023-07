鏡を見たら「思ってたのと違う！」美容院で失敗されたら「感謝は伝える？」or「何も言わずに帰る？」投票結果を紹介

美容院で思っていたのとは違う仕上がりに……! そんなときは、どう対応しますか? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。6月29日(木)の放送では、「美容院で失敗されたら……感謝は伝える or 何も言わずに帰る」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の見解もあわせて紹介します。こもり校長:まぁ、でも……感謝は伝えるんじゃない?COCO教頭:あ~……。こもり校長:伝えない!?COCO教頭:いや、バチバチにクレームを言う……と思う(笑)。こもり校長:(笑)。じゃあ、(選択肢にないから)ダメよ。COCO教頭:ダメだよね……「何も言わずに帰る」かな。こもり校長:俺はクレームとか絶対に言えないわ。COCO教頭:うちは美容師さんと友達なのね。だから、(その店では)「失敗しとるやんけ! なんやこれ!」「ちゃんとやり直して!」みたいな感じで言うと思う。こもり校長:なるほどね。COCO教頭:けど、初めて行く所だったら何も言わずに帰るかな。こもり校長:感謝は?COCO教頭:伝えるよ。「ありがとうございました」って。そこはね、人として。こもり校長:何にしても感謝は伝えるよね。感謝を伝えることで、自分を納得させるみたいな。COCO教頭:うん……感謝を伝えて、二度と行かないよね。こもり校長:なるほどね~。さあ、気になる結果は!?COCO教頭:感謝を伝える子が多くてうれしいよ。こもり校長:そうだね、でも理由はあるはずだよね。●「感謝は伝える」派・失敗しても頑張って切ってくれたから。こもり校長:まあ、そうだよね。●「何も言わずに帰る」派・悲しくて、何か一言でもしゃべったら泣くかもしれないから。COCO教頭:おおごとだよな(笑)。こもり校長:たしかに(笑)。失敗されたらつらいしね。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/