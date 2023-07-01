「ホリミヤ -piece-」ビジュアル (c)HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ -piece-」製作委員会

本日7月1日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。

「ホリミヤ -piece-」

  • TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
  • MBS：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:08～

「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」

  • TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
  • BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 読売テレビ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:29～
  • テレビ愛知：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:05～（初回26:35～）
  • AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日20:00～

「AYAKA ‐あやか‐」

  • TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:00～
  • BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:00～
  • 北海道テレビ：2023年7月3日（月）毎週月曜日25:55～
  • AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日23:30～

「うちの会社の小さい先輩の話」

  • テレビ朝日系全国24局ネット：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～
  • AT-X ：2023年7月2日（日）より毎週日曜日22:30～
  • BS朝日：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:00～

「実は俺、最強でした？」

  • ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:00～
  • AT-X：2023年7月5日（水）より毎週水曜日20:30～