本日7月1日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。
「ホリミヤ -piece-」
- TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- MBS：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:08～
「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」
- TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日24:00～
- 読売テレビ：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:29～
- テレビ愛知：2023年7月3日（月）より毎週月曜日26:05～（初回26:35～）
- AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日20:00～
「AYAKA ‐あやか‐」
- TOKYO MX：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:00～
- BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:00～
- 北海道テレビ：2023年7月3日（月）毎週月曜日25:55～
- AT-X：2023年7月4日（火）より毎週火曜日23:30～
「うちの会社の小さい先輩の話」
- テレビ朝日系全国24局ネット：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～
- AT-X ：2023年7月2日（日）より毎週日曜日22:30～
- BS朝日：2023年7月8日（土）より毎週土曜日25:00～
「実は俺、最強でした？」
- ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:00～
- AT-X：2023年7月5日（水）より毎週水曜日20:30～