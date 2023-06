景井ひな「ハッシュタグでバズるって難しい」TikTokに関する質問に回答

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。6月27日(火)の放送では、リスナーから届いたTikTokに関する質問に答えました。そのなかから、「ハッシュタグ」についての相談と回答を紹介します。TikTokの悩み。好きなアーティストがTikTokでダンス動画をやっていたので、それに影響されて私も最近動画を撮るようになりました。最初は動画をアップすることに満足していたのですが、最近はバズりたい気持ちが強くなって、ハッシュタグも多めにつけています。そこで、「このハッシュタグつけたらいい!」みたいなものがあれば教えてほしいです!!(17歳)景井:ありがとう! 最近撮るようになったのね。ハッシュタグは……正直あまり多めにつけても意味ないかな、って私は思っています。引っかかりにはなるかもしれないけど、ハッシュタグの引っかかりによってバズるか? ってなったら、なかなか難しいところではあるかなっていう感じです。どういう系の動画を載せているかわからないけど、仮にダンス動画をアップしているとして……踊っているダンスの曲名だったり、アーティスト名をハッシュタグで入れることは全然いいと思うんだけど、ほかは入れなくていいと思うんだよね。なんでかって言うと、 正直そんなにTikTok自体でハッシュタグ検索を使っている人がいなくて。だから、つけても意味ないかなっていう。動画に関連するハッシュタグをつけるぐらいだったらいいと思うけど、あとはつけなくていいかなって感じです!ハッシュタグを多めにつけるより、動画のクオリティをもっとよくしたほうがバズるきっかけには繋がるかな? インフルエンサーの人とかクリエイターさんを見ていても、ハッシュタグバズリの人はなかなか見ないかな……ってぐらい、ハッシュタグでバズるって難しいことだから、ハッシュタグは多めにつけなくていいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/