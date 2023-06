KANA-BOON谷口鮪「八方美人にはならないほうがいい」友達への気遣いに悩む10代にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。6月のマンスリーアーティストは、4ピースロックバンド・KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)です。6月28日(水)の放送では、“友達同士がギスギスで気をつかう”という10代リスナーの相談に回答しました。今、私の友達同士がギスギスしていて、サンドイッチ状態になっています。ちなみに2 人のうちの片方の子は苦手です。八方美人みたいになるけど2人ともと仲良くするか、苦手な友達じゃないほうとだけ仲良くするかで悩んでます。苦手な子にも嫌われたくはないのですが、どちらにも気をつかうのに疲れました。鮪先生、教えてください!谷口鮪:人間関係は大変ですよね。ましてや、サンドイッチ状態……ハムの役割は大変ですよね。でも、八方美人にはならないほうがいいんじゃないですかね〜。八方美人は、たぶん大人になっても損な役回りを引き受けることになるぞ〜。だから、苦手じゃない友達と仲良くしたらいいんじゃないかな。苦手だって思ってる人にも合う人がいるだろうし、「この子、私のことちょっと苦手に思ってるかもな」と気づいているかもしれないし。自分が仲良くしたい人と過ごしたほうがいいと思 います。“気をつかうのに疲れる”って……疲れることは、続けないほうがいいですよ。続けちゃうと、疲れは取れないですからね。で、俺もこの曲で歌ってるんです。「もう嫌だ! 気を使いたくないね〜♪」って(笑)。大人になっても気をつかって疲れることってたくさんあるから、今のうちに八方美人じゃない自分の生き方、人に気をつかわない……と言ったら変な言い方ですけど、人に優しくありつつ、心遣いができる程度でいいんじゃないでしょうかね。今回、選曲された「Weekend」は、2016年にリリースされた10th Single『Wake up』のカップリング曲です。KANA-BOONは6月14日(水)にコンセプトアルバム『恋愛至上主義』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/