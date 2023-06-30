北条司原作によるアニメ映画「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」の公開を記念し、TVアニメ「シティーハンター」の全シリーズから選りすぐりのエピソードが、7月7日よりTOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11で放送される。

「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」は9月8日に全国公開。キャストには冴羽リョウ役の神谷明をはじめおなじみの声優陣が続投され、エンディングテーマもこれまでのアニメシリーズに引き続き、TM NETWORK「Get Wild」が使われることで話題を集めている。セレクション放送のスケジュールについては記事末のリストで確認を。

「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」公開記念セレクション放送

放送日時：2023年7月7日（金）より毎週金曜日24:00～

放送局：TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11

スケジュール

「シティーハンター」第1話「粋なスイーパー XYZは危険なカクテル」

放送日：2023年7月7日（金）



「シティーハンター」第5話「グッバイ槇村 雨の夜に涙のバースデー」

放送日：2023年7月14日（金）

「シティーハンター2」第27話「槇村からのメッセージ 想い出は永遠に（前編）」

放送日：2023年7月21日（金）

「シティーハンター2」第28話「槇村からのメッセージ 想い出は永遠に（後編）

放送日：2023年7月28日（金）

「シティーハンター2」第49話「さらばハードボイルド・シティー（前編）」

放送日：2023年8月4日（金）

「シティーハンター2」第50話「さらばハードボイルド・シティー（後編）」

放送日：2023年8月11日（金）

「シティーハンター2」第61話「グッドラック マイ スイーパー 二人のシティストリート（前編）」

放送日：2023年8月18日（金）

「シティーハンター2」第62話「グッドラック マイ スイーパー 二人のシティストリート（中編）」

放送日：2023年8月25日（金）

「シティーハンター2」第63話「グッドラック マイ スイーパー 二人のシティストリート（後編）」

放送日：2023年9月1日（金）

特番

放送日：2023年9月8日（金）

「シティーハンター'91」第8話「復讐の美女！ リョウに悲しみのブルースを」

放送日：2023年9月8日（金）

「シティーハンター'91」第9話「硝煙の行方… シティーハンター暁に死す！」

放送日：2023年9月22日（金）

「シティーハンター'91」第12話「追憶の首飾り事件！ リョウと悪女と槇村と」

放送日：2023年9月29日（金）

「劇場版シティーハンター 天使の涙（エンジェルダスト）」

2023年9月8日（金）全国ロードショー

スタッフ

原作：北条司

総監督：こだま兼嗣

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：高橋久美子、北澤精吾

音楽：岩崎琢

音響監督：長崎行男

制作：サンライズ、アンサー・スタジオ

配給：アニプレックス

キャスト

冴羽リョウ：神谷明

槇村香：伊倉一恵

槇村秀幸：田中秀幸

野上冴子：一龍斎春水

海坊主：玄田哲章

美樹：小山茉美

来生瞳：戸田恵子

来生泪：深見梨加

来生愛：坂本千夏

ピラルクー：関智一

エスパーダ：木村昴

アンジー：沢城みゆき

海原神：堀内賢雄

※冴羽リョウのリョウは、けものへんに「僚」のつくりが正式表記。（「シティーハンター'91」第12話「追憶の首飾り事件！ リョウと悪女と槇村と」内のリョウは除く）