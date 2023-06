プロ野球オールスターゲーム2023出場選手、選手間投票結果一覧（得票数・…

プロ野球 最新情報(最新ニュース)



「マイナビオールスターゲーム2023」が7月19、20日にバンテリンドーム ナゴヤ(第1戦)、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島(第2戦)で行われる。開催に先立ち、出場選手の選手間投票が実施され、結果が発表された。







セ・リーグでは、巨人から捕手部門の大城卓三、一塁手部門の中田翔、遊撃手部門の坂本勇人と3選手の出場が決定。DeNAからも牧秀悟、宮﨑敏郎、佐野恵太の3選手が新たに選出された。







一方のパ・リーグは、投手部門で山本由伸や佐々木朗希らを抑え、オリックスの山下舜平大がトップに。中村晃(ソフトバンク)、万波中正(日本ハム)、中村剛也(西武)の出場も決定している。











セ・リーグ

投手

1 村上 頌樹 1(1) T 151

2 大竹 耕太郎 T 95

3 今永 昇太 DB 69



捕手

1 大城 卓三 1(1) G 248

2 中村 悠平 S 128

3 坂本 誠志郎 T 65



一塁手

1 中田 翔 4(10) ※2 G 295

2 大山 悠輔 T 177

3 J.オスナ S 87







二塁手

1 牧 秀悟 2(2) DB 278

2 中野 拓夢 T 166

3 菊池 涼介 C 105



三塁手

1 宮﨑 敏郎 2(3) DB 254

2 岡本 和真 G 184

3 村上 宗隆 S 156



遊撃手

1 坂本 勇人 12(14) ※3 G 318

2 木浪 聖也 T 179

3 長岡 秀樹 S 67



外野手

1 近本 光司 1(4) T 373

2 秋山 翔吾 6(6) C 360

3 佐野 恵太 2(3) DB 199

4 関根 大気 DB 193

5 西川 龍馬 C 154

6 細川 成也 D 126

7 岡林 勇希 D 103

8 丸 佳浩 G 70

9 大島 洋平 D 68

10 青木 宣親 S 56











パ・リーグ

投手

1 山下 舜平大 1(1) B 167

2 佐々木 朗希 M 153

3 山本 由伸 B 79



捕手

1 森 友哉 4(6) ※1 B 404

2 甲斐 拓也 H 110

3 A.マルティネス F 39



一塁手

1 中村 晃 1(2) H 221

2 頓宮 裕真 B 186

3 清宮 幸太郎 F 75







二塁手

1 外崎 修汰 1(2) L 253

2 浅村 栄斗 E 234

3 牧原 大成 H 72



三塁手

1 栗原 陵矢 1(2) H 193

2 宗 佑磨 B 173

3 中村 剛也 L 119



遊撃手

1 源田 壮亮 3(5) L 302

2 今宮 健太 H 210

3 上川畑 大悟 F 60



外野手

1 柳田 悠岐 7(9) ※4 H 411

2 万波 中正 1(1) F 263

3 松本 剛 2(2) ※5 F 228

4 近藤 健介 H 195

5 茶野 篤政 B 163

6 中川 圭太 B 106

7 杉本 裕太郎 B 101

8 藤原 恭大 M 93

9 江越 大賀 F 74

10 栗原 陵矢 H 68



DH

1 中村 剛也 6(9) ※6 L 137

2 柳田 悠岐 H 114

3 杉本 裕太郎 B 78







