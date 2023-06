「答えを出さなくてもいい」「今、感じているその気持ちを手放さないで」“学校に行きたくない”10代へのメッセージ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月28日(水)の放送では、番組の最後に10代リスナーの書き込みを取り上げ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がメッセージをおくりました。この日は、番組の恒例企画『掲示板逆電』を放送。これは、番組サイトにある「掲示板」に投稿された“書き込み”から気になるものを選び、直接電話で詳しく内容を聞く、というものですが、今回紹介するのは電話をつなげなかったリスナーへのメッセージです。『学校が嫌だ』こもり校長、COCO教頭、こんばんは。今、私には悩みがあります。最近、学校に行きたくないです(でも、ラジオの中の学校には毎日通えます)。給食を食べると元気になるのに、朝がすごく重くて「今日学校かー」「嫌だな」と感じています。今日、とうとう私は学校を休みました。いじめられているとか、陰口を言われているとか、そういったことは全くないのですが、なぜか行きたくないです。原因不明です。学校にいたり、学校のことを想像すると、たまに息が苦しくなります。これも原因不明です。どうしてそうなるのか、全く見当がつきません。完全に「え? なんで? どうして?」状態に陥っています。明日は学校に行こうと思いますが、また行きたくない気分になって、心が壊れたらどうしようと考えています。どうすれば、学校に行けるようになると思いますか? 逆電はできませんが、よろしければ授業の間に取り上げてくれると嬉しいです。(13歳)こもり校長:今、聴いてくれているかな? 書き込んでくれてありがとう。この書き込みを読ませてもらって……全部をわかりきったわけではないし、今何を思っているかも聞けてないし、勝手なことを言うのも違うと思うし。俺の意見を押し付けてしまうだけになってしまうかもしれないんだけど……。何が正解かわかんないよな。明日、学校に行くのが正解なのか、行かないのが正解なのか。俺もすっごく悩むんだよ、こういうとき。「学校に行け!」と背中を押すのが正解なのか、「学校に行くな」が正解なのかずっと悩んでる。(このリスナーにも)自分のことなのに、(どうしたらいいか)わからない感情が目まぐるしく押し寄せていると思う。今は、その感情の一瞬を逃さないでほしい。明日、学校に行ったとしても行かなかったとしても、明日のこの時間に何を思っているのか……来れるんだったら、明日もこの学校に通ってほしい。俺は待っているから。本当に今、感じているその気持ちを手放さないで。こもり校長:明日も掲示板逆電をやろう! 話しましょう! 今、声を上げられない君! 強いことが正解じゃないときもあると思っている! だから、答えを出さなくてもいい! 俺も答えを出せないときがいっぱいあるけど、君の声を、思いを届けてほしい!COCO教頭:また明日!この日の放送では、・「気になっている先輩を花火大会に誘いたい」という18歳・「同じクラスの好きな女子と花火大会に行くことになった。誘うポイントは、“行く人がいないなら……”と引き気味に言ってみること」という16歳・「ラジオネームを変えたいです。校長と教頭から案が欲しい」という14歳・「仲のいい台湾からの留学生が、来月帰国してしまいます。クラスに友達がいないわけではないけど、寂しいです」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/