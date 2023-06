景井ひな「次は俳優として歩ける機会ができたらいいな」カンヌ国際映画祭のレッドカーペットで緊張

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。6月26日(月)の放送では、5月に訪れた第76回カンヌ国際映画祭について番組が用意したインタビューに答えました。5月の放送では「『カンヌ国際映画祭』に招待されたんです! (トップクリエイターとして)招待を受けたのは世界で7人だけ! 日本からは私1人だけです!」と話していたのですが、今回は実際にレッドカーペットを歩いた感想を伝えました。景井:5月にカンヌ国際映画祭に行って、レッドカーペットを歩いてきました! 本当に緊張しましたよ。今回クリエイターとして呼んでいただいたんですけど、やっぱり周りは海外の方ばかりなので……。ハリウッドスターばっかりの中で「日本人クリエイターを知っている人はいないよな~」、「カメラマンさんが私のことを写真撮ってくれなかったらどうしよう」とか思いながら、緊張して歩いたんですけど……。実際に歩いてみたら「ヘイヘイ!」みたいな感じで声をかけてくれるカメラマンさんがすごくたくさんいて、緊張していた割にはクールな感じの表情で写真が撮れていたので、結果よかったかなと……。景井:人生初の海外が、まさかカンヌになるとは! って感じでした。みんな人生初海外って言ったら、割と近い国に行くイメージなんですけど、私はカンヌなんだと思って!全く英語がしゃべれない中で招待で行かせていただけたので、通訳さんがいる状態だから本当に心から楽しめたって感じでしたね。1人でまた行ける? って言われたら絶対行けないから、初海外がカンヌで良かったなっていう感想です!景井:レッドカーペットを歩く直前か~。現地のプロのヘアメイクさんに、ヘアメイクをしてもらいました。そのあとは……ホテルからカンヌの会場まで直通の決められた車が用意してあるんですよ。だからホテルの前には、出待ちの人たちがカメラを構えて待っているので、その中を割って入って車に乗り込んで、乗せてってもらって……みたいな感じでした。景井:今回は日本人クリエイターとして招待してもらったんですけど、次行くときは……お芝居のお仕事とかも頑張ってやっているので、俳優としてまた歩ける機会ができたらいいなと思います。よりお芝居の勉強を頑張ろう、って思いましたね。景井:会えませんでした! 今回、ジェニ(JENNIE)が映画に出演しているからカンヌに来る、っていう情報が入ってきたときに「いつ来るんだ? いつレッドカーペット歩くんだ!?」と思っていたら、「私が飛行機に乗る日じゃん……」みたいな。でも、メンバーのインスタを見てたら「みんなフランスにいるじゃん!」ってなったんですけど、みなさんには会えませんでしたね。悲しい……。実際の放送では、現地でインタビューを受けているように「SCHOOL OF LOCK!」パーソナリティのCOCO教頭が英語で質問をして、こもり校長が通訳したものに答えていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/