Saucy Dog石原慎也「演技が好きすぎて何回も見てる」『魔法が解けたら』MVの見どころ紹介

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。6月28日(水)の放送では、この日に配信リリースされた楽曲「魔法が解けたら」のミュージックビデオについて、見どころを紹介しました。石原:7月19日にリリースになる7thミニアルバム『バットリアリー』に収録されている曲「魔法が解けたら」。MVがすごくいい! 今日公開なので、みなさんぜひ見てみてください! 本日より先行配信もされているので、もうどこでもいいから聴いて……!(笑)。MVは、もうみんな見てくれてるかもしれないんだけど……仲野温くん! 気づいた? 「魔法にかけられて」と「魔法が解けたら」の2作に出てもらっています。今回は、友情出演と言ってもいいぐらい。「温くんお願い」みたいな(笑)。年下なんだけどすごくいい子で、バイク友達でもあるんです。あの2分16秒、絶対見て! 俺は2分16秒の演技が好きすぎて何回も見てんだけど、すごくいいから!それで、(共演しているのは)日影舘まいさんっていう方です。女性が好きそうな……女性"も"好きそうな女性だなって思いますね。あの笑い方なんなんだろうね。あれは演技、って言われたらもう訳わかんないよね。日影舘まいさんと仲野温くんの2人の感じが、カップルそのもので……! 「もう付き合ってんじゃないの」って思うぐらい感動……感動って言ったらすっげえ薄っぺらいな~。すごく大好きなMVになってますんで、良かったらマジでみんな聴いてみてください。――ここで、「魔法が解けたら」オンエア石原:この曲ね、aikoさんがめちゃくちゃ絶賛してくれてて! やばくない? (ちなみに)aikoさんとは、観葉植物の話で盛り上がって「クリーンな関係ってよりグリーンな関係だね」みたいな話をしてました……(笑)。